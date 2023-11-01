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Evlilik kredisinin A'dan Z'ye tüm şartları açıklandı! Gelir ve yaş şartı var mı?

Evlenmek, birçok insan için hayatının en önemli dönemlerinden biridir. Bu dönemin ekonomik zorluklarla gölgelenmemesi için devletin sunduğu destekler büyük önem taşır.

Evlilik kredisinin A'dan Z'ye tüm şartları açıklandı! Gelir ve yaş şartı var mı?
YAŞAM
Yayın Tarihi : 01-11-2023 15:42

Türkiye Cumhuriyeti, yeni evlenecek çiftlere ekonomik destekte bulunarak bu önemli süreçlerini daha huzurlu ve ekonomik açıdan daha rahat geçirmelerini amaçlamaktadır.

Evlilik Kredisi

Bu destek, yeni evlenecek çiftlere 2 yılı geri ödemesiz, 48 ay vadeli ve faizsiz olarak 150 bin lira kredi imkanı sunmaktadır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından verdiği müjdeyle gündeme gelen bu kredi, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden sağlanacaktır.

Kredi Detayları Nelerdir?

Pilot projenin ilk olarak deprem bölgesinde başlatılacağı belirtiliyor. Bu, deprem bölgesinde yaşayan ve yeni evlenecek olan genç çiftlere öncelikli olarak sunulan bir destektir. Ancak bu destek ilerleyen dönemlerde 81 ilde genişletilerek tüm Türkiye'deki yeni evlenecek çiftlere sunulacaktır.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın belirttiği gibi, bu krediden faydalanabilmek için belirli kriterler bulunmaktadır. Bu kriterler arasında gelir kriteri ve 18-27 yaş aralığı kriteri yer almaktadır. Bu kriterlere uygun olan her genç çift, bu krediden faydalanabilecektir.

Başvuru Süreci Nasıl İşleyecek?

Evlilik kredisi başvurusu konusunda merak edilen bir diğer detay da başvuru sürecinin nasıl işleyeceğidir. Bu konuda resmi açıklama bekleniyor. Ancak bakanın belirttiği gibi, tüm çalışmalar tamamlanmış durumda ve Meclis'te görüşülecektir. Bu süreç tamamlandıktan sonra yeni yıldan önce hayata geçmesi planlanmaktadır.

Evlilik Kredisi Kimler İçin Avantajlıdır?

Bu kredi, özellikle ekonomik zorluklar yaşayan ve yeni bir hayata başlama aşamasında olan genç çiftler için büyük bir avantaj sağlamaktadır. Faizsiz ve uzun vade imkanı, çiftlerin maddi olarak rahat bir nefes almasını sağlar. 

Evlilik, hayatın en önemli dönemlerinden biri olarak kabul edilir. Bu dönemi ekonomik açıdan daha rahat ve huzurlu geçirebilmek için devletin sunduğu bu kredi imkanı, genç çiftler için büyük bir fırsat olarak değerlendirilmektedir. Hem ekonomik destek sağlanması hem de gençlerin evliliğe teşvik edilmesi açısından bu kredi oldukça önemlidir.

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