Evde Bakım Yardımı Yattı! Hesaplara 2,8 Milyar TL Yatırıldı!

Milyonlarca kişinin yakından takip ettiği evde bakım yardımı ile ilgili önemli açıklama Bakan Göktaş’ tan geldi. Bakan Göktaş, konu ile ilgili olarak, “2,8 milyar TL evde bakım yardımını hesaplara yatırmaya başladık” ifadelerini kullandı. Yapılan açıklamanın devamı merak konusu oldu.



Evde Bakım Yardımı Yattı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahibi ailelere destek programı hazırlamaya devam ediyor. Bakanlık bu konuda belirlemiş olduğu alanlarda destek sağlayarak hayatı biraz daha yaşanılabilir kılmaktadır.

Genel olarak bakıldığında hem küresel hem de yurt içi piyasalarda yüksek enflasyon rakamlarından kaynaklı hayat pahalılığı kendini hemen hemen her alanda hissettirmektedir. Dolayısı ile bazı ihtiyaç sahibi aileler kendi ihtiyaçlarını karşılama noktasında yetersiz kalabilmektedir. Bu bağlamda Bakanlık destek programları sağlayarak gerekli yardımı her alanda göstermeye çalışmaktır.

Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı hazırlamış olduğu destek programları ile ihtiyaç sahibi aileleri mutlu etmeye devam ediyor. Bakanlık birçok konuda birbirinden farklı destek programları oluşturmaktadır. Bu bağlamda elektrik ve doğal gaz faturalarında, çocuk yardımında, yaşlı bakım yardımı, evde bakım desteği, market ve daha birçok alanda destek sağlandığı bilinmektedir. Bu destek programlarından yararlanmak isteyen kişilerin başvuru şartlarını sağlaması gerekmektedir. Başvuru şartlarını sağlayan kişiler bakanlığın hazırlamış olduğu destek programlarından faydalanabilmektedir.

Hesaplara 2,8 Milyar TL Yatırıldı!

Evde bakım yardımı “Evde bakım yardımı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından engelli bireylerin toplumsal yaşamın tüm alanlarına katılımlarının sağlanması ile içinde yaşadıkları sosyal ve fiziksel çevreden koparılmadan bakım ihtiyaçlarının ailelerinin yanında karşılanması amacıyla yürütülen bir destektir” şeklinde tanımlanmıştır.

Evde bakım yardımından “Engelli bireylerin evde bakım yardımından yararlanabilmesi için iki şart bulunmaktadır. Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarının asgari ücretin aylık net tutarının 2/3’ ünden daha az olduğunun tespit edilmesi, 18 yaşından büyükler için düzenlenen engelli sağlık kurulu raporunda “ağır engelli” veya “tam bağımlı”, 18 yaşından küçükler için düzenlenen engelli sağlık kurulu raporunda ise “ağır engelli” veya “Çok ileri düzeyde özel gereksinimi vardır”, “Belirgin özel gereksinimi vardır” ve “Özel koşul gereksinimi var” ifadelerinden birinin yer alması gerekmektedir. Yukarıdaki şartları taşıyanlar hakkında, bakım hizmetleri değerlendirme heyetince yapılan değerlendirme sonucunda engelli bireyin başkasının yardımı olmadan hayatını devam ettiremeyecek şekilde bakıma ihtiyacı olduğunun tespit edilmesi halinde engelli birey evde bakım yardımından yararlanmaya başlamaktadır” şeklinde faydalanılmaktadır. Ayrıca yardım için “Evde bakım yardımı alabilmek için engelli bireyin ikametgâhının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne veya varsa Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine başvuru yapılması gerekmektedir” belirtilen yere başvurulmalıdır.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evde bakım yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan tam bağımlı yakınlarının bakımını yapan kişilere desteklenerek aile bütünlüğünün korunduğu vurguladı. Bakan Göktaş konu ile ilgili olarak “Bakanlık olarak engelli bireylerin eğitim, sağlık, güvenlik, istihdam gibi temel haklarına tam olarak ulaşmaları için hak temelli bir bakış açısıyla politikalar geliştiriyoruz. Geliştirdiğimiz bütüncül ve adil sosyal hizmet modelleri ile toplumun her bir ferdine ulaşmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş sözlerine evde bakım yardımı kapsamında hak sahibi kişilere aylık 5.097 TL ödeme yapıldığını vurgulayarak devam etti. Bu bağlamda Bakan Göktaş, “Bakıma ihtiyacı olan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 2,8 milyar TL Evde Bakım Yardımı’nı hesaplara yatırmaya başladık. Hali hazırda 561 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı’ndan yararlanıyor. Bakanlık olarak engelli vatandaşlarımızın üreten güçlü Türkiye'nin birer ferdi olması, toplumsal yaşamın her alanında etkin bir şekilde yer alması için Türkiye Yüzyılı Vizyonumuz çerçevesinde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum” değerlendirmesinde bulundu.