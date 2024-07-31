Evde Bakım Maaşı Temmuz Ödemeleri Yapıldı: 9 Bin 77 TL Hesaplara Aktarıldı

Evde Bakım Maaşı Temmuz Ödemeleri Yapıldı: 9 Bin 77 TL Hesaplara Aktarıldı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 31-07-2024 23:26

Temmuz ayının son günlerine yaklaşırken, evde bakım maaşı bekleyenler için müjdeli bir haber geldi. Devlet, evde yaşlı, engelli veya bakıma muhtaç yakınlarına bakanlara her ayın 15'i ile 31'i arasında yaptığı ödemeleri gerçekleştirdi. Bu kapsamda, hak sahiplerinin hesaplarına 9 bin 77 TL yatırıldı.

Evde bakım maaşını alabilmek için, engelli kişinin ikametgahının bulunduğu Aile ve Sosyal Politikalar İl veya İlçe Müdürlüklerine başvuruda bulunmak gerekiyor. Başvurularda, gelir kriterleri, bakıma muhtaçlık durumu ve ağır engelli sağlık raporu gibi belgeler inceleniyor.

Evde bakım maaşının sorgulamasını e-Devlet üzerinden "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından veya BAKIYE yazıp 4747'ye SMS göndererek yapabilirsiniz. Ödemelerle ilgili tüm detaylar ve sorgulama işlemleri için bu yolları kullanabilirsiniz.

Benzer Haberler
Asgari Ücrette Yeni Düzenleme: Net Ücret 20.500 TL Olabilir! Asgari Ücrette Yeni Düzenleme: Net Ücret 20.500 TL Olabilir!
Emekli Maaşlarına Ekim'de Ek Zam: Yüksek Prim Ödeyenlere Daha Fazla Artış! Emekli Maaşlarına Ekim'de Ek Zam: Yüksek Prim Ödeyenlere Daha Fazla Artış!
1 AĞUSTOS resmi gazete yayınlandı! Emeklilere süper haber var! Emekliye ilave 13100 TL ödeme! 1 AĞUSTOS resmi gazete yayınlandı! Emeklilere süper haber var! Emekliye ilave 13100 TL ödeme!
ABD Merkez Bankası'ndan Faiz Kararı: Faiz Oranı Sabit Tutuldu! ABD Merkez Bankası'ndan Faiz Kararı: Faiz Oranı Sabit Tutuldu!
14 Milyon Emekliye Müjde: Vakıfbank'tan Devlet Destekli Emekli Kredisi! 14 Milyon Emekliye Müjde: Vakıfbank'tan Devlet Destekli Emekli Kredisi!
Akbank Denizbank TEB Bankası ve Garanti Bankası 100.000 TL Ödeme Başlattı! Başvuru Yapan ONAY Alıyor! Akbank Denizbank TEB Bankası ve Garanti Bankası 100.000 TL Ödeme Başlattı! Başvuru Yapan ONAY Alıyor!
ÇOK OKUNANLAR
Aleyna Tilki’den Filenin Sultanları’na Özel Marş:
  • 30-07-2024 19:26

Aleyna Tilki’den Filenin Sultanları’na Özel Marş: "Sultanım"

Ebru Gündeş boşanıyor mu? Çıkan haberlere ne yanıt verdi?
  • 27-07-2024 10:35

Ebru Gündeş boşanıyor mu? Çıkan haberlere ne yanıt verdi?

Yalı Çapkını'nın yeni sezonunda flaş değişiklik!
  • 27-07-2024 11:33

Yalı Çapkını'nın yeni sezonunda flaş değişiklik!

Balayı sonrası Çeşme'ye döndüler! Tolga Sarıtaş-Zeynep Mayruk çifti böyle görüntülendi
  • 27-07-2024 10:50

Balayı sonrası Çeşme'ye döndüler! Tolga Sarıtaş-Zeynep Mayruk çifti böyle görüntülendi

Sinem Kobal ve Alp Navruz
  • 26-07-2024 18:45

Sinem Kobal ve Alp Navruz "Her Şeyin Başı Merkür" filmi için bir araya geliyor