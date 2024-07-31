Evde Bakım Maaşı Temmuz Ödemeleri Yapıldı: 9 Bin 77 TL Hesaplara Aktarıldı

Temmuz ayının son günlerine yaklaşırken, evde bakım maaşı bekleyenler için müjdeli bir haber geldi. Devlet, evde yaşlı, engelli veya bakıma muhtaç yakınlarına bakanlara her ayın 15'i ile 31'i arasında yaptığı ödemeleri gerçekleştirdi. Bu kapsamda, hak sahiplerinin hesaplarına 9 bin 77 TL yatırıldı.

Evde bakım maaşını alabilmek için, engelli kişinin ikametgahının bulunduğu Aile ve Sosyal Politikalar İl veya İlçe Müdürlüklerine başvuruda bulunmak gerekiyor. Başvurularda, gelir kriterleri, bakıma muhtaçlık durumu ve ağır engelli sağlık raporu gibi belgeler inceleniyor.

Evde bakım maaşının sorgulamasını e-Devlet üzerinden "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından veya BAKIYE yazıp 4747'ye SMS göndererek yapabilirsiniz. Ödemelerle ilgili tüm detaylar ve sorgulama işlemleri için bu yolları kullanabilirsiniz.