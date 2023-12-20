Ev Hanımlarına Yeni Müjde Geldi! PTT'den Nakit Ödeme Verileceği Açıklandı!

PTT, ev hanımlarını unutmadı. PTT ve Aktif Bank iş birliğiyle başlatılan ihtiyaç kredisi kampanyası, 30.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli ödemelerle ev hanımlarına kolaylık sağlıyor. Bu özel kampanya, adından sıkça söz ettirirken, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara emekli olma, bireysel müşteri olma veya ev hanımı olma fırsatı sunuyor.

Ev Hanımlarına Özel Kredi İmkanları

Kredi kampanyasına katılmak isteyen ev hanımları, PTT üzerinden başvurularını gerçekleştirebiliyor. Başvurularını tamamlayan vatandaşlar belirli şartlar çerçevesinde, kredi ödemelerini aynı gün içinde alabiliyorlar. PTT, ev hanımlarına sağladığı bu kredi kampanyasında uygun faiz oranları ile işlem yaparak onaylanan krediyi hemen hesaplara yatırıp kullandırma taahhüdünde bulunuyor.

Aktif Bank'ın İnternet Üzerinden Sunulan N-Kolay Kredisi

Aktif Bank, ev hanımları için sunduğu "n-kolay kredi" adındaki kampanyasıyla 30.000 TL'ye kadar internet üzerinden kredi imkanı sunuyor. Ev hanımları, bu özel kredi imkanıyla bankalardan onay alamama sorununu aşabiliyorlar. Kredi başvurusu için "kredi" yazıp bir boşluk bırakarak numaralarını 30 50'ye gönderen kullanıcılar, 10 dakika içerisinde kredi sonuçlarını cep telefonlarına alabiliyorlar. Ancak onaylanan krediler, banka şubelerinden değil, belirtilen iş veya ev adresine gelen banka personeli tarafından kullanıcıya teslim ediliyor.