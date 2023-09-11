Ev Hanımlarına PTT'den Pazartesi Müjdesi! 8540 TL Cebinize Destek Oluyor

Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlet adını sağladığı yardım ödemelerinden alırken, dar gelirli bireye özellikle de ihtiyaç sahibi kadına bir çok destek ödemesi sunmakta. Bu kapsamda bir çok kalemde ödeme yapılmaktadır. Bu ödemelerden biri de günlük 95 tl'ye tekabül eden destek ödemesi olarak bilinmektedir.

Türkiye sınırları içerisinde yaşayan çalışmayan ev hanımlarına birçok destek ödemesi yapılmaktadır. Yeni başlatılan destek ödemesinde toplam 8.540 TL'ye kadar destek sağlanmaktadır. Özellikle de 0-15 yaş çocuğu olan ve çalışmayan annelere sağlanan bu destek ödemesi çok dikkat çekmektedir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının belirlediği şartları karşılayan ev hanımları bu destek ödemesinden faydalanırken ödemeler ise İŞKUR tarafından annelere sağlanmaktadır. Annelerin alışmadığı süre boyunca eksiklerini gidermesi amacı ile İŞKUR tarafından sağlanan bu destek ile birlikte eğitim imkanı da sunulmaktadır . Özellikle İŞKUR kaydı bulunan ve işbaşı uygulamasına kaydı olan anneler Aylık 8.540 TL destek ödemesinden faydalanabilmektedir.

EV HANIMLARINA DESTEK

Ev hanımlarına 8.540 TL destek şartları arasında annelerin başvuru tarihinden önceki 90 gün süresince çalışmamış olması ve işverenin akraba olmaması gerekmektedir. Başvuru tarihi ve 90 gün öncesine kadar emekli olmamaları ile birlikte malullük primi almamış olmaları da gerekmektedir. Ev hanımlarına destek için başvurular İŞKUR üzerinden tamamlanırken başvurusu tamamlanan ev hanımına ödemeler PTT üzerinden gerçekleşmektedir. Günlüğü 95 TL'ye tekabül eden bu ödeme Aylık 2870 TL ile 8.540 TL arasında değişkenlik göstermektedir. Annelerin iş bulasıya kadar faydalanacağı bu destek İŞKUR tarafından sağlanmaktadır. Öte yandan işe başlaması akabinde ise eğitim parası adı altında destek ödemesi alınabilmektedir. Bu sayede ise hem işi öğrenme hem de maddiyatını geliştirme konusunda önem arz etmektedir.

0-15 ÇOCUĞU OLANA MÜJDE

Ev hanımlarına destek için başvurmak için şu işlemler yapılmalıdır. İlk başta yapılması gereken İŞKUR kaydının oluşturulması gerekmektedir. Çalışmama durumunda ise başvuru tarihinden önce 90 gün boyunca çalışmaması gerekmektedir. Emekli olunmaması gerekmektedir. Öte yandan da 0 -15 yaş aralığında çocuk olması gerekmektedir. Öte yandan iş başı eğitim uygulamasına dahil olmak gerekmektedir.

Başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak iken ödemeler ise düzenli olarak PTT üzerinden sağlanacaktır. Anneler işe alındıktan sonra eğitim ile birlikte desteklenmelidir.