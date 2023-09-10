Ev hanımlarına emeklilik jesti! Bu tarihte şipşak geliyor

Bu tarihte şipşak geliyor! Ev hanımlarına emeklilik jesti- Son yıllarda ev hanımlarının emeklilik hakkı konusu gündemi meşgul eden önemli bir konu haline geldi. Çalışmayan ve sosyal güvencesi olmayan ev hanımlarının emeklilik hayali, Aile Koruma Kalkanı Paketi ile gerçeğe dönüşebilir. Bu paket, Meclis'in gündemine gelecek olan geniş kapsamlı bir torba yasası olarak tasarlanmıştır. İşte bu düzenlemelerin detayları:

Ev Hanımlarına Yaş ve Çocuk Sayısına Göre Emeklilik Hakkı

Ev hanımlarının emeklilik yaşı, sahip oldukları çocuk sayısına göre değişiklik gösterecektir. Çalışan ve aynı zamanda ev hanımı olan anneler için yıpranma payı düzenlemeleri yapılacak ve sosyal güvencesi olmayan annelere öncelik verileceği açıklanmıştır. Sigortalı bir işte çalışmamış olan anneler, doğum borçlanması yaparak prim kazanma fırsatı elde edecekler.

Doğum Borçlanmalarında İsteğe Bağlı Sigorta İmkanı

Sosyal güvencesi olmayan ev hanımları için doğum borçlanmalarında isteğe bağlı sigorta imkanı devreye girecek. Bu düzenleme sayesinde ev hanımları, doğum yapmış oldukları dönemleri sigortalı olarak değerlendirerek emeklilik haklarını kazanabilecekler.

Aile ve Gençlik Bankası

Aile Koruma Kalkanı Paketi'nin uygulanmasında önemli bir rol oynayacak olan Aile ve Gençlik Bankası, kaynaklarını Karadeniz gazı ve petrolünden sağlayacak. Bu banka, ev hanımlarının emeklilik hakları için gerekli finansal destekleri sağlayacak ve bu süreci yönetecek.

İsteğe Bağlı Sigorta (Bağkur)

İsteğe bağlı sigorta olarak da bilinen Bağkur sistemi, emeklilikte yeni bir dönemin başlamasına olanak tanıyacak. Ev hanımları, isteğe bağlı sigorta ile prim ödeyerek emeklilik haklarını kazanabilecekler. Bu sistem, kısmi emeklilik ve prim düşürmesi gibi avantajlar sunabilir.