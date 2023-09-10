Advert

Ev hanımlarına emeklilik jesti! Bu tarihte şipşak geliyor

Aile Koruma Kalkanı Paketi ile birlikte ev hanımlarının emeklilik imkanları genişliyor. Bu düzenlemeler, ev hanımlarının emeklilik hayallerini gerçeğe dönüştürme şansını artırabilir

Ev hanımlarına emeklilik jesti! Bu tarihte şipşak geliyor
YAŞAM
Yayın Tarihi : 10-09-2023 13:19

Bu tarihte şipşak geliyor! Ev hanımlarına emeklilik jesti-  Son yıllarda ev hanımlarının emeklilik hakkı konusu gündemi meşgul eden önemli bir konu haline geldi. Çalışmayan ve sosyal güvencesi olmayan ev hanımlarının emeklilik hayali, Aile Koruma Kalkanı Paketi ile gerçeğe dönüşebilir. Bu paket, Meclis'in gündemine gelecek olan geniş kapsamlı bir torba yasası olarak tasarlanmıştır. İşte bu düzenlemelerin detayları:

Ev Hanımlarına Yaş ve Çocuk Sayısına Göre Emeklilik Hakkı

Ev hanımlarının emeklilik yaşı, sahip oldukları çocuk sayısına göre değişiklik gösterecektir. Çalışan ve aynı zamanda ev hanımı olan anneler için yıpranma payı düzenlemeleri yapılacak ve sosyal güvencesi olmayan annelere öncelik verileceği açıklanmıştır. Sigortalı bir işte çalışmamış olan anneler, doğum borçlanması yaparak prim kazanma fırsatı elde edecekler.

Doğum Borçlanmalarında İsteğe Bağlı Sigorta İmkanı

Sosyal güvencesi olmayan ev hanımları için doğum borçlanmalarında isteğe bağlı sigorta imkanı devreye girecek. Bu düzenleme sayesinde ev hanımları, doğum yapmış oldukları dönemleri sigortalı olarak değerlendirerek emeklilik haklarını kazanabilecekler.

Aile ve Gençlik Bankası

Aile Koruma Kalkanı Paketi'nin uygulanmasında önemli bir rol oynayacak olan Aile ve Gençlik Bankası, kaynaklarını Karadeniz gazı ve petrolünden sağlayacak. Bu banka, ev hanımlarının emeklilik hakları için gerekli finansal destekleri sağlayacak ve bu süreci yönetecek.

İsteğe Bağlı Sigorta (Bağkur)

İsteğe bağlı sigorta olarak da bilinen Bağkur sistemi, emeklilikte yeni bir dönemin başlamasına olanak tanıyacak. Ev hanımları, isteğe bağlı sigorta ile prim ödeyerek emeklilik haklarını kazanabilecekler. Bu sistem, kısmi emeklilik ve prim düşürmesi gibi avantajlar sunabilir.

Benzer Haberler
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri için yarın okul var mı? Okullar yarın kaçta açılacak, kaç ders olacak? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri için yarın okul var mı? Okullar yarın kaçta açılacak, kaç ders olacak?
Son dakika haberi! Bankaların ihtiyaç ve mevduat faizleri roket gibi fırladı! QNB, Enpara, İNG,TEB, NKolay, Garanti ve Akbank... Son dakika haberi! Bankaların ihtiyaç ve mevduat faizleri roket gibi fırladı! QNB, Enpara, İNG,TEB, NKolay, Garanti ve Akbank...
Üniversite öğrencilerine vergisiz telefonda flaş detay! İşte vergisiz alınabilecek telefon ve fiyatları! Xiaomi, Redmi Oppo, Samsung... Üniversite öğrencilerine vergisiz telefonda flaş detay! İşte vergisiz alınabilecek telefon ve fiyatları! Xiaomi, Redmi Oppo, Samsung...
Dolgun maaşla binlerce işçi alınıyor! Türkiye Taşkömürü Kurumu işçi alımı başvuru şartları! Dolgun maaşla binlerce işçi alınıyor! Türkiye Taşkömürü Kurumu işçi alımı başvuru şartları!
Dolar birikimi olan hem ayranım dökülmesin hem yoğurdum ekşimesin diyemeyecek! Dolar kurunda 20 yıl sonra bir ilk Dolar birikimi olan hem ayranım dökülmesin hem yoğurdum ekşimesin diyemeyecek! Dolar kurunda 20 yıl sonra bir ilk
Konut almak isteyenlere havalara uçuran müjde! 180 ay vade ve yüzde 1,20 faiz oranıyla dev konut kredisi geliyor Konut almak isteyenlere havalara uçuran müjde! 180 ay vade ve yüzde 1,20 faiz oranıyla dev konut kredisi geliyor
ÇOK OKUNANLAR
İŞKUR üzerinden Sağlık Bakanlığı hastanelere sürekli işçi alımı başladı! Güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi, hasta karşılama başvuru şartları
  • 04-09-2023 08:13

İŞKUR üzerinden Sağlık Bakanlığı hastanelere sürekli işçi alımı başladı! Güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi, hasta karşılama başvuru şartları

Vay ben duymadım bilmiyorum demeyin! 5 gün içinde bankalara başvurmayanın tüm parası silinecek
  • 10-09-2023 10:53

Vay ben duymadım bilmiyorum demeyin! 5 gün içinde bankalara başvurmayanın tüm parası silinecek

Bu mesleklerde çalışanlara talih kuşu kondu! Senelerce beklemeyin! Hemen erken emekli oluyorsunuz!
  • 05-09-2023 08:57

Bu mesleklerde çalışanlara talih kuşu kondu! Senelerce beklemeyin! Hemen erken emekli oluyorsunuz!

Renault Clio gel beni al diyor! Renault indirimin hasını yaptı! Sadece bu ay geçerli! Almayan bin pişman olur
  • 05-09-2023 20:27

Renault Clio gel beni al diyor! Renault indirimin hasını yaptı! Sadece bu ay geçerli! Almayan bin pişman olur

Siz De Yüzde 5'lik IQ'su Yüksek Kişiler Arasında Olabilirsiniz! Hemen Kurbağaya Bakın
  • 07-09-2023 23:33

Siz De Yüzde 5'lik IQ'su Yüksek Kişiler Arasında Olabilirsiniz! Hemen Kurbağaya Bakın