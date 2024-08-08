Ethereum'da Çin Kaynaklı Satış Dalgası İddiaları ve Güncel Durum

Kripto para analiz şirketi Lookonchain, bugün erken saatlerde Ethereum (ETH) üzerinde Çin'den kaynaklanabilecek bir satış dalgasına dikkat çekti. Şirket, uzun süredir aktif olmayan birçok kripto para cüzdanının aniden harekete geçtiğini ve toplamda 2 milyar dolarlık Ethereum'u hareket ettirdiğini bildirdi. Bu fonların, Plus Token Ponzi dolandırıcılığıyla bağlantılı cüzdanlardan geldiği ve Çin polisinin operasyonları sonucunda ele geçirildiği belirtildi.

Ancak Lookonchain, bu iddiaları içeren Tweet'ini sildi. Çinli bir kripto para analisti, Plus Token dolandırıcılığında çalınan ETH'lerin 2021 yazında Huobi üzerinden satıldığını açıkladı. Şu anda, Plus Token ile ilgili ETH adreslerinden sadece 12’sinin son 30 saat içinde toplam 25.757 ETH topladığı ve bu ETH'lerin büyük bir kısmının 2021 yılında satıldığı belirtiliyor. Bugün ek bir kayda değer hareketlilik gözlemlenmedi.

Bu bilgi yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.