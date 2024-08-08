Ethereum'da Çin Kaynaklı Satış Dalgası İddiaları ve Güncel Durum

Ethereum'da Çin Kaynaklı Satış Dalgası İddiaları ve Güncel Durum
EKONOMİ
Yayın Tarihi : 08-08-2024 00:42

Kripto para analiz şirketi Lookonchain, bugün erken saatlerde Ethereum (ETH) üzerinde Çin'den kaynaklanabilecek bir satış dalgasına dikkat çekti. Şirket, uzun süredir aktif olmayan birçok kripto para cüzdanının aniden harekete geçtiğini ve toplamda 2 milyar dolarlık Ethereum'u hareket ettirdiğini bildirdi. Bu fonların, Plus Token Ponzi dolandırıcılığıyla bağlantılı cüzdanlardan geldiği ve Çin polisinin operasyonları sonucunda ele geçirildiği belirtildi.

Ancak Lookonchain, bu iddiaları içeren Tweet'ini sildi. Çinli bir kripto para analisti, Plus Token dolandırıcılığında çalınan ETH'lerin 2021 yazında Huobi üzerinden satıldığını açıkladı. Şu anda, Plus Token ile ilgili ETH adreslerinden sadece 12’sinin son 30 saat içinde toplam 25.757 ETH topladığı ve bu ETH'lerin büyük bir kısmının 2021 yılında satıldığı belirtiliyor. Bugün ek bir kayda değer hareketlilik gözlemlenmedi.

Bu bilgi yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.

Benzer Haberler
Ziraat Bankası'ndan Büyük Kampanya: Bankkart Sahiplerine 8.500 TL Lira! Ziraat Bankası'ndan Büyük Kampanya: Bankkart Sahiplerine 8.500 TL Lira!
Trump Ailesi Kripto Dünyasında Sarsıcı Bir Yenilikle Karşımızda: Dünya Özgürlüğü Tokenizasyonu! Trump Ailesi Kripto Dünyasında Sarsıcı Bir Yenilikle Karşımızda: Dünya Özgürlüğü Tokenizasyonu!
Jupiter (JUP) Token'ının Kripto Pazarındaki Performansı Jupiter (JUP) Token'ının Kripto Pazarındaki Performansı
Eski New York FED Başkanı Bill Dudley’den Kritik Faiz İndirimi Çağrısı Eski New York FED Başkanı Bill Dudley’den Kritik Faiz İndirimi Çağrısı
Arthur Hayes'den Siyaset ve Kripto Paralar Üzerine Çarpıcı Açıklamalar Arthur Hayes'den Siyaset ve Kripto Paralar Üzerine Çarpıcı Açıklamalar
Ripple (XRP) Davasında Önemli Karar: 125 Milyon Dolarlık Ceza ve Yasal Ticaret Onayı Ripple (XRP) Davasında Önemli Karar: 125 Milyon Dolarlık Ceza ve Yasal Ticaret Onayı
ÇOK OKUNANLAR
Demet Özdemir’in havuz pozları sosyal medyayı salladı
  • 01-08-2024 09:06

Demet Özdemir’in havuz pozları sosyal medyayı salladı

Çocuklu tatil! Hazal Kaya kızını denize alıştırdı!
  • 01-08-2024 09:36

Çocuklu tatil! Hazal Kaya kızını denize alıştırdı!

Hande Ataizi, sevgilisi ve oğluyla Bodrum'da
  • 05-08-2024 09:21

Hande Ataizi, sevgilisi ve oğluyla Bodrum'da

Demet Şener sordu:
  • 07-08-2024 11:33

Demet Şener sordu: "Var mı daha güzeli?"

Annem Ankara dizisinde Bergüzar Korel'le bomba partner
  • 03-08-2024 20:29

Annem Ankara dizisinde Bergüzar Korel'le bomba partner