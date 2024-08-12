Ethereum Balinası Hareketlendi: 13,2 Milyon Dolarlık Satış Gerçekleştirildi

Ethereum Balinası Hareketlendi: 13,2 Milyon Dolarlık Satış Gerçekleştirildi
EKONOMİ
Yayın Tarihi : 12-08-2024 17:25

Ethereum, kripto piyasasındaki genel düşüş trendinden etkilenirken, büyük bir ICO yatırımcısı dikkat çekici bir satış gerçekleştirdi. Son saatlerde toparlanarak 2.630 dolar seviyelerine çıkan ETH, geçtiğimiz günlerde bir balinanın OKX borsasına 5.000 ETH daha aktarmasıyla sarsıldı. Zincir üstü veriler, bu yatırımcının son bir ayda 154 milyon dolar değerinde 48.500 ETH’yi borsaya yatırdığını ortaya koyuyor.

Bu balina, 2015'te Ethereum'un ICO'suna 0,31 dolardan 1 milyon ETH alarak katılmıştı. İlk transferini 8 Temmuz 2024’te yapan yatırımcı, o zamandan bu yana satış miktarını kademeli olarak artırarak en son 15.000 ETH satışı gerçekleştirdi. Yatırımcının elinde hala 682.000 ETH bulunuyor ve bu satışların devam etmesi, piyasada volatilite yaratabilir.

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