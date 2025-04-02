Eşref Rüya’nın Yıldızı Demet Özdemir’in Gizli Aşkı Belli Oldu!

Demet Özdemir'in gizemli aşkı ortaya çıktı! Ünlü oyuncu, iş insanı Kadir Güneş ile ilişkisini artık saklamıyor. İlk kare geldi!

Eşref Rüya’nın Yıldızı Demet Özdemir’in Gizli Aşkı Belli Oldu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-04-2025 12:04

Bu sezon Çağatay Ulusoy'la başrolünü paylaştığı Eşref Rüya dizisiyle gündemde olan Demet Özdemir'in gizli aşkı ortaya çıktı.

Demet Özdemir‘in uzun süredir gözlerden uzak beraberlik yaşadığı Kadir Güneş‘le ilk fotoğrafı ortaya çıktı. Sık sık beraber yurt dışına tatile giden çift, geçen yazı Amerika’da geçirmişti. Kadir Güneş, Özdemir’le yurt dışında geçirdiği kar tatilinden bir fotoğrafı paylaştı.

İş insanı Metin Güneş‘in oğlu, modacı Gülnur Güneş‘in de kardeşi olan Kadir Güneş, daha önce Aleyna Tilki, Melisa Döngel, Danla Biliç gibi ünlü isimlerle yaşadığı ilişkilerle adından söz ettirmişti.

 

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