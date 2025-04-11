Eşref Rüya’nın Yıldızı Demet Özdemir'den Espri Dolu Paylaşım

Demet Özdemir’den Dikkat Çeken Paylaşım: “Tek Boş Günü Değerlendirmeye Çalışırken...”

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve reyting listelerini alt üst eden ‘Eşref Rüya’ dizisinin başrol oyuncusu Demet Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımıyla yine gündeme oturdu.

Eşref Rüya fırtınası devam ediyor

Demet Özdemir ile Çağatay Ulusoy’u buluşturan “Eşref Rüya” dizisi, sadece reytinglerde değil, sosyal medyada da adından söz ettirmeye devam ediyor. Özdemir’in dizideki “Küçüğüm” performansı paylaşım rekorları kırarken, dizi zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

Demet Özdemir'den samimi paylaşım

Oyunculuk kariyeri kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken Demet Özdemir, Instagram'da paylaştığı yeni pozlarla binlerce beğeni ve yorum aldı. Peş peşe gelen karelerde hem şıklığı hem de doğallığı ön plana çıktı.

“Giriş gelişme sonuç” notuyla damga vurdu

Ünlü oyuncu, paylaşımlarına şu notu ekledi:

“Giriş gelişme sonuç. Tek boş günü değerlendirmeye çalışırken sadece tek bir işi zar zor yetiştirenler burada mı?”

Bu sözleriyle takipçilerinin büyük kısmı kendisini buldu ve yorumlarda “Aynı biz”, “Her hafta böyleyiz” gibi ifadelerle karşılık verdi.