"Eşref Rüya" İlk Bölümüyle Olay Yarattı! Nisan, İhaneti Kabul Etti mi?

Kanal D’nin yeni dizisi "Eşref Rüya", yıldız oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle izleyicilerle buluştu. Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrollerini paylaştığı dizinin ilk bölümü, heyecan dolu sahneleriyle dikkat çekti. Eşref ve Nisan'ın yollarının kesişmesi, ihanetin gölgesinde bir aşk hikayesinin başlangıcını müjdeledi.

Yetimler Suç Örgütü ve Eşref’in Hikayesi

Dizinin merkezinde, sadece yetimlerin dahil olduğu gizemli bir suç örgütü var. "Yetimler" adıyla bilinen bu grup, Yakup Baba tarafından yönetiliyor ve üyeleri sadece öksüz ve yetimlerden oluşuyor. Eşref, örgütün en önemli isimlerinden biri. Ömer ile olan bağını ve örgütteki yerini izleyiciler, Ömer’in anlatımıyla öğreniyor.

Ancak bu örgütün peşinde olan biri var: Çiğdem Komiser! Yıllardır "Yetimler" suç örgütünü çökertmeye çalışan Çiğdem, yeni müdürün baskısıyla iyice köşeye sıkışıyor. Tam bu noktada, eline Nisan üzerinden büyük bir fırsat geçiyor.

Nisan, Kardeşi İçin İhaneti Seçiyor!

Anne ve babasını depremde kaybeden Nisan, kardeşi Afra ile İstanbul’da yaşamaya çalışıyor. Kardeşi için her şeyi yapmaya hazır olan Nisan, Eşref’in ekibine ajan olarak sızmak zorunda kalıyor. Afra’nın yaşadığı büyük bir problem sonrası Çiğdem Komiser, Nisan'a bir teklif sunuyor:

"İstersen sen ve kardeşin elinizi kolunuzu sallayarak gidersiniz. Gideceksin, otele iş teklifini kabul ettiğini söyleyeceksin. Bana çalışacaksın."

Nisan, bu zorlu karar karşısında uzun süre düşündükten sonra, ihaneti kabul ediyor!

Nisan ve Eşref’in İlk Karşılaşması!

Nisan, Eşref’in sahip olduğu otellerden birine iş görüşmesine gidiyor. Ancak burada büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor. Otel müdürü Irmak, Nisan’a hemen işi vermek yerine, önce bir deneme sürecine girmesi gerektiğini söylüyor.

Otelden çıktıktan sonra Eşref ile tekrar karşılaşan Nisan, eve gitmeyeceğini belirtiyor. Ancak Eşref’in ısrarı üzerine arabaya biniyor ve olaylar bambaşka bir yöne evriliyor. Çünkü düğün gecesinde yaşanan olaylar, ne Eşref’in ne de Nisan’ın peşini bırakıyor!

Aşk mı, İhanet mi?

Eşref, uzun yıllar önce unutamadığı aşkı Rüya'nın gölgesinde yaşamaya devam ederken, Nisan’ın hayatına girişi yeni bir kapı aralıyor. Ancak Nisan'ın ihaneti, Eşref’in en büyük kırmızı çizgisi!

"Rüya’nı senden önce buldum Eşref… Ne yazık ki kâbusun olacak!"

Eşref Rüya, ilk bölümüyle izleyicileri hem duygusal hem de aksiyon dolu sahnelerle ekrana kilitledi. Şimdi merak edilen soru şu: Nisan, ihaneti nasıl gerçekleştirecek? Eşref, geçmişin izlerinden kurtulabilecek mi?