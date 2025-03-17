'Eşref Rüya' için geri sayım başladı!

‘Eşref Rüya’ Başlıyor: Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir Aynı Projede!

'Eşref Rüya' için geri sayım başladı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-03-2025 15:05

Kanal D’nin merakla beklenen yeni dizisi Eşref Rüya, 19 Mart Çarşamba akşamı izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Yapımını Tims&B’in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar’ın oturduğu ve senaryosunu Ethem Özışık ile Lokman Maral’ın kaleme aldığı dizi, şimdiden büyük ilgi görüyor.

Eşref Rüya Konusu: İmkansız Bir Aşk Hikayesi

Başrollerini Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in paylaştığı Eşref Rüya, kaderin bir araya getirdiği Eşref ve Nisan’ın tutkulu ve imkansız aşkını konu alıyor. Suç dünyasında büyüyen Eşref, yıllar içinde güçlü bir kimlik kazanmışken, masumiyetin simgesi olan Nisan, onun hayatına bambaşka bir soluk getiriyor.

Eşref Rüya Oyuncu Kadrosu

Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:

  • Çağatay Ulusoy (Eşref)
  • Demet Özdemir (Nisan)
  • Necip Memili
  • Büşra Develi
  • Ahmet Rıfat Şungar
  • Tolga Tekin
  • Görkem Sevindik
  • Ceren Benderlioğlu
  • Macit Koper

Eşref Rüya Hangi Gün Yayınlanacak?

Romantik ve aksiyon dolu sahneleriyle ekranlara damga vurmaya hazırlanan Eşref Rüya, 19 Mart Çarşamba saat 20.00’de Kanal D’de ilk bölümüyle seyirci karşısına çıkacak.

Kaçırmayın! Eşref ve Nisan’ın büyüleyici hikayesi için ekran başında olun!

 

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