Eşref Rüya Dizisinin Kadrosu Büyüyor: Hanımağa Geliyor!

Eşref Rüya dizisine yeni katılan hanımağa karakteri Aslı Saçar, güçlü oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çekiyor. Dizinin yeni gelişmeleri burada!

Eşref Rüya Dizisinin Kadrosu Büyüyor: Hanımağa Geliyor!
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 27-03-2025 14:01

Kanal D’nin Eşref Rüya dizisi, her geçen gün büyüyen kadrosuyla dikkat çekiyor. Dizinin son bölümünde Aslı Saçar'ın hanımağa karakterine hayat vereceği duyuruldu. Bu yeni karakter, dizinin dinamiklerini zenginleştirecek.

Aslı Saçar Kimdir?

Başarılı oyuncu Aslı Saçar, önceki projeleriyle izleyicilerin beğenisini kazanmış bir isim. Kalp Atışı, Yeşil Vadinin Kızı, Aşk Ve Gurur ve Prestij Meselesi gibi yapımlarda rol alan Saçar, şimdi de Eşref Rüya dizisinde önemli bir karakteri canlandıracak.

Hanımağa Karakteriyle Eşref Rüya’da Yeni Bir Dönem Başlıyor

Eşref Rüya dizisinin kadrosuna katılan hanımağa karakteri, ailenin dinamiklerine yeni bir soluk getirecek. Nimet karakteriyle Neslihan Arslan, Nusret Ağa karakteriyle ise Hüseyin Soysalan dizinin önceki bölümlerinde izleyicilerle buluşmuştu. Şimdi de Aslı Saçar’ın canlandıracağı hanımağa karakteri, izleyiciler için büyük bir sürpriz olacak.

Eşref Rüya Kadrosuna Yeni Katılan Karakterler

Yeni karakterler, dizinin izleyicilerine sürprizler vaat ediyor. Eşref Rüya’nın güçlü kadrosu, her bölümle birlikte büyümeye devam ediyor ve izleyiciyi ekran başına kilitliyor. Aslı Saçar’ın katılımı, bu güçlü kadronun bir parçası olarak dikkat çekiyor.

Benzer Haberler
Ceren Benderlioğlu: “Eşref Rüya Projesinde Olmak Harika” Ceren Benderlioğlu: “Eşref Rüya Projesinde Olmak Harika”
Yasemin Allen “Arka Sokaklar”a Katıldı, Yeni Rolü Merakla Bekleniyor! Yasemin Allen “Arka Sokaklar”a Katıldı, Yeni Rolü Merakla Bekleniyor!
Kuruluş Osman’a 3 Ünlü Oyuncu Daha Katıldı: Kimler Gelecek? Kuruluş Osman’a 3 Ünlü Oyuncu Daha Katıldı: Kimler Gelecek?
Siyah Kalp dizisine yeni bir karakter dahil oluyor! Siyah Kalp dizisine yeni bir karakter dahil oluyor!
“Eşref Rüya” 2. Bölümüyle Heyecanı Artırıyor! “Eşref Rüya” 2. Bölümüyle Heyecanı Artırıyor!
"Modern Doğu Masalları" Dizisinin Kadrosuna İki Güçlü İsim Dahil Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir Hayranları Yorum Yağdırdı! ‘Eşref Rüya’ Trendlere Girdi!
  • 21-03-2025 14:06

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir Hayranları Yorum Yağdırdı! ‘Eşref Rüya’ Trendlere Girdi!

Yıldız Çağrı Atiksoy'dan Minik Kızına Atatürk Sevgisi Dersi
  • 24-03-2025 12:33

Yıldız Çağrı Atiksoy'dan Minik Kızına Atatürk Sevgisi Dersi

  • 26-03-2025 13:31

"Modern Doğu Masalları" Dizisinin Kadrosuna İki Güçlü İsim Dahil Oldu

Özcan Deniz'den Ağabeyine Sert Sözler:
  • 26-03-2025 15:59

Özcan Deniz'den Ağabeyine Sert Sözler: "Aileyi Bitirdin!"

Eşref Rüya, Sosyal Medyada Büyük İlgi Gördü: 8 Milyon İzlenme
  • 24-03-2025 13:18

Eşref Rüya, Sosyal Medyada Büyük İlgi Gördü: 8 Milyon İzlenme