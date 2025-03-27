Eşref Rüya Dizisinin Kadrosu Büyüyor: Hanımağa Geliyor!

Kanal D’nin Eşref Rüya dizisi, her geçen gün büyüyen kadrosuyla dikkat çekiyor. Dizinin son bölümünde Aslı Saçar'ın hanımağa karakterine hayat vereceği duyuruldu. Bu yeni karakter, dizinin dinamiklerini zenginleştirecek.

Aslı Saçar Kimdir?

Başarılı oyuncu Aslı Saçar, önceki projeleriyle izleyicilerin beğenisini kazanmış bir isim. Kalp Atışı, Yeşil Vadinin Kızı, Aşk Ve Gurur ve Prestij Meselesi gibi yapımlarda rol alan Saçar, şimdi de Eşref Rüya dizisinde önemli bir karakteri canlandıracak.

Hanımağa Karakteriyle Eşref Rüya’da Yeni Bir Dönem Başlıyor

Eşref Rüya dizisinin kadrosuna katılan hanımağa karakteri, ailenin dinamiklerine yeni bir soluk getirecek. Nimet karakteriyle Neslihan Arslan, Nusret Ağa karakteriyle ise Hüseyin Soysalan dizinin önceki bölümlerinde izleyicilerle buluşmuştu. Şimdi de Aslı Saçar’ın canlandıracağı hanımağa karakteri, izleyiciler için büyük bir sürpriz olacak.

Eşref Rüya Kadrosuna Yeni Katılan Karakterler

Yeni karakterler, dizinin izleyicilerine sürprizler vaat ediyor. Eşref Rüya’nın güçlü kadrosu, her bölümle birlikte büyümeye devam ediyor ve izleyiciyi ekran başına kilitliyor. Aslı Saçar’ın katılımı, bu güçlü kadronun bir parçası olarak dikkat çekiyor.