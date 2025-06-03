"Eşref Rüya" Dizisinde Kartlar Yeniden Dağıtılıyor!

Her çarşamba Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Eşref Rüya, sürükleyici hikayesiyle bu hafta da heyecanı doruğa taşıyor. Yeni bölümde olaylar bambaşka bir yöne evriliyor.

Düşmanımın Düşmanı Dostumdur!

Eşref Tek’in peşine düşen Çiğdem Komiser ile Kadir, ortak düşmanlarına karşı iş birliği yapma kararı alıyor. Bu beklenmedik ittifak dizinin gidişatını kökünden değiştirecek gibi görünüyor. Yayınlanan yeni tanıtımda “Düşmanımın düşmanı dostumdur” mesajı, izleyicide büyük merak uyandırdı.

Öte yandan Eşref, kendisine kurulan tüm oyunlara rağmen ayakta kalmayı başarıyor. Ancak bu kez karşısında daha organize ve tehlikeli bir şer ittifakı var. Bu güç dengesinde Eşref’in alacağı pozisyon şimdiden heyecanla bekleniyor.

“Niye Sattın Beni Nisan?”

Sadık bir izleyici kitlesine sahip olan Eşref Rüya'da son yaşananlar tansiyonu iyice yükseltti. Kadir’in ihaneti gün yüzüne çıkarken, Eşref’in Nusret Ağa’yı öldürmesiyle tüm dengeler altüst oldu.

Aşiret içindeki güç savaşları, Kadir’in planları ve Yetimler’in konumunun değişmesiyle hikayede yeni bir dönem başlıyor. “Niye sattın beni Nisan?” repliği ise bölümün en vurucu sahnelerinden biri olmaya aday.

Yeni bölümde kartlar yeniden dağıtılırken, izleyiciyi sürprizlerle dolu bir akşam bekliyor.