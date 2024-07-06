Esra Ruşan ve kızı Gün, Çeşme tatilinde görüntülendi

Ünlü oyuncu Esra Ruşan, eski eşi Fatih Kızıkgök ile ilişkisinden dünyaya gelen kızı Gün ile birlikte tatile çıktı. Anne-kız, önceki gün Çeşme Çiftlikköy'deki bir beach'te objektiflere yansıdı.

41 yaşındaki oyuncu Esra Ruşan, altı yaşındaki kızı Gün ile rüzgarlı denizde eğlenceli anlar yaşadı. Dalgalara karşı birlikte zıplayan anne-kızın neşeli halleri dikkat çekti. Fit görünümüyle de dikkat çeken Ruşan, tatilde enerjik ve mutlu görünüyordu.

Esra Ruşan, 2014 yılında yönetmen Fatih Kızıkgök ile nikâh masasına oturmuş, çift 2020 yılında anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştı. Kızları Gün'ün velayeti ise anneye verilmişti. Çeşme'deki bu tatil, Ruşan ve kızı için keyifli bir mola niteliğindeydi.