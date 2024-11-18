Esra Bilgiç’in Doha paylaşımlarına beğeni yağmuru

Instagram’da 7,6 milyon takipçisi bulunan güzel oyuncu, Doha’da katıldığı bir festivalden kareler paylaşarak hayranlarının beğenisini topladı.

Beyaz bir elbise içinde çekilen fotoğraflarıyla dikkat çeken Esra Bilgiç’e takipçileri, “Melek gibisin”, “Beyaz en çok sana yakışıyor”, “Asil kadın” ve “Beyaz çok yakışmış” gibi övgü dolu yorumlar yaptı.

Paylaşımlarına kısa sürede on binlerce beğeni ve yorum gelen Esra Bilgiç, güzelliği ve zarafetiyle sosyal medyada gündem olmayı sürdürüyor. Hayranları, oyuncunun yeni projelerini heyecanla beklerken, Bilgiç’in festivale dair diğer paylaşımları da merakla takip ediliyor.