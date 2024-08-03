Esra Bilgiç yeni sezon için hazırlanıyor

Son olarak "Zamanın Kapıları" dizisinde başrol oynayan Esra Bilgiç'in yeni sezonda hangi projeyle ekrana döneceği merak konusuydu.

Esra Bilgiç yeni sezon için hazırlanıyor
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-08-2024 15:10

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Esra Bilgiç'in ünlü yapımcı Kerem Çatay ile Lale Eren’in kurduğu Tay Yapım’ın çekeceği “Albora’nın Sert Kışında” dizisiyle görüştüğü öğrenildi. Lübnan yapımı "Al Hayba" dizisinin yerli uyarlaması olan bu projenin yazarı Gülizar Irmak, yönetmeni ise Ahmet Katıksız olacak.

Uzun süredir ertelenen ve nihayet bu sene gündeme alınan dizinin Kanal D’de yayınlanması planlanıyor. Esra Bilgiç'in projeyi çok beğendiği ve imza atarsa Cihan Deniz adında bir çocuk annesi olan ve vefat eden eşi Boran Albora’nın vasiyetini yerine getirmek için Kanada’dan memleketi Mardin’e dönen “Alya” rolüne hayat vereceği belirtiliyor.

Dizinin başrol erkek karakteri "Cihan" için görüşmeler sürüyor. Albora aşireti ve düşman aile Baybarslar’ın hikâyesini etkileyici bir dille anlatacak olan dizide, usta oyuncu Gonca Cilasun’un da yer alacağı konuşuluyor.

Benzer Haberler
Ziraat Bankası’ndan Emeklilere Müjde: 78.000 TL Nakit Kredi Fırsatı Ziraat Bankası’ndan Emeklilere Müjde: 78.000 TL Nakit Kredi Fırsatı
ZAM GELDİ: Son Fiyat İle 4003 TL Oldu! ZAM GELDİ: Son Fiyat İle 4003 TL Oldu!
Kıvanç Tatlıtuğ, ailesi ve arkadaşlarıyla Bodrum'da tatilde Kıvanç Tatlıtuğ, ailesi ve arkadaşlarıyla Bodrum'da tatilde
'Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'nun Bodrum tatili... 'Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'nun Bodrum tatili...
İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak: İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak: "Bana köpek diye seslenin"
CUMHURBAŞKANI ONAYLADI! Emekli Maaşlarını Alanlar 30.000 TL Alacak! CUMHURBAŞKANI ONAYLADI! Emekli Maaşlarını Alanlar 30.000 TL Alacak!
ÇOK OKUNANLAR
Demet Özdemir’in havuz pozları sosyal medyayı salladı
  • 01-08-2024 09:06

Demet Özdemir’in havuz pozları sosyal medyayı salladı

Aleyna Tilki’den Filenin Sultanları’na Özel Marş:
  • 30-07-2024 19:26

Aleyna Tilki’den Filenin Sultanları’na Özel Marş: "Sultanım"

Çocuklu tatil! Hazal Kaya kızını denize alıştırdı!
  • 01-08-2024 09:36

Çocuklu tatil! Hazal Kaya kızını denize alıştırdı!

Neslihan Atagül'den müjdeli haber: Anne oluyor
  • 29-07-2024 18:55

Neslihan Atagül'den müjdeli haber: Anne oluyor

Demet Özdemir hayranlarına müjde! İki film birden geliyor
  • 02-08-2024 14:05

Demet Özdemir hayranlarına müjde! İki film birden geliyor