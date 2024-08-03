Esra Bilgiç yeni sezon için hazırlanıyor

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Esra Bilgiç'in ünlü yapımcı Kerem Çatay ile Lale Eren’in kurduğu Tay Yapım’ın çekeceği “Albora’nın Sert Kışında” dizisiyle görüştüğü öğrenildi. Lübnan yapımı "Al Hayba" dizisinin yerli uyarlaması olan bu projenin yazarı Gülizar Irmak, yönetmeni ise Ahmet Katıksız olacak.

Uzun süredir ertelenen ve nihayet bu sene gündeme alınan dizinin Kanal D’de yayınlanması planlanıyor. Esra Bilgiç'in projeyi çok beğendiği ve imza atarsa Cihan Deniz adında bir çocuk annesi olan ve vefat eden eşi Boran Albora’nın vasiyetini yerine getirmek için Kanada’dan memleketi Mardin’e dönen “Alya” rolüne hayat vereceği belirtiliyor.

Dizinin başrol erkek karakteri "Cihan" için görüşmeler sürüyor. Albora aşireti ve düşman aile Baybarslar’ın hikâyesini etkileyici bir dille anlatacak olan dizide, usta oyuncu Gonca Cilasun’un da yer alacağı konuşuluyor.