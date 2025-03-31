Esra Bilgiç Evliliğe Tövbe Etti mi? Faruk Sabancı ile Olan İlişkisini Açıkladı

Esra Bilgiç, Faruk Sabancı ile evlilik düşünmediğini açıkladı. İlişkilerindeki mutluluğu ve işine odaklandığını vurguladı.

Esra Bilgiç Evliliğe Tövbe Etti mi? Faruk Sabancı ile Olan İlişkisini Açıkladı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 31-03-2025 12:40

Esra Bilgiç, uzun süredir birlikte olduğu iş insanı ve DJ Faruk Sabancı ile evlenip evlenmeyeceği konusunda yakın çevresine açıklamalar yaptı. Gökhan Töre ile yaşadığı evliliğin ardından, bir daha nikâh masasına oturmak istemediğini belirten ünlü oyuncu, Faruk Sabancı ile olan ilişkisini "hayatının en güzel günleri" olarak tanımladı.

Esra Bilgiç’ten Evlilik Açıklaması

Esra Bilgiç, Faruk Sabancı ile ilişkisinin çok sağlıklı ve mutlu olduğunu belirterek, “Faruk’la şahane bir ilişkimiz var. Birbirimizi çok seviyoruz ve beni çok iyi anlıyor. İlişki olarak hayatımın en güzel günlerini geçiriyorum” dedi.

Faruk Sabancı ile Evlenme Düşüncesi Yok mu?

Bilgiç, evlilik konusunda Faruk Sabancı ile aynı düşünceleri paylaştığını söyledi. “Faruk da şu an evliliğe çok sıcak değil. Ben de bu süreçte tamamen işime odaklıyım. Kaliteli ve güzel projelerle sevenlerimin karşısına çıkmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı’nın İlişkisi

Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı, uzun süredir birlikte ve mutlu bir ilişki sürdürüyor. Çiftin arasında büyük bir anlayış ve sevgi olduğu ifade ediliyor.

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