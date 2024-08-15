Eski Tip Ehliyeti Olanlar İçin Son Şans: Değişim Ücreti 15 Lira!

Eski Tip Ehliyeti Olanlar İçin Son Şans: Değişim Ücreti 15 Lira!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-08-2024 18:27

Eski tip sürücü belgeleri için önemli bir gelişme yaşandı. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, eski ehliyetlerin değiştirilme ücretinin 31 Aralık 2024'e kadar sabit kalacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, eski ehliyetlerin değiştirilmesi için gereken 15 liralık ücretin, 13 lira değerli kağıt bedeli ve 2 lira vakıf hizmet bedelinden oluştuğu belirtildi.

Bu sabit ücret, sürücülerin eski ehliyetlerini güncelleyerek modern belgelere geçiş yapmalarını teşvik etmek amacıyla belirlendi. Ücretin değişmeyecek olması, eski tip ehliyet sahiplerine bu dönemde avantaj sunuyor. Eğer siz de eski ehliyetiniz varsa, bu fırsatı kaçırmayın ve belgelerinizi güncelleyin!

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