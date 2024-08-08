Eski New York FED Başkanı Bill Dudley’den Kritik Faiz İndirimi Çağrısı

Eski New York FED Başkanı Bill Dudley, FED’in faiz oranlarını 150-200 baz puan düşürmesi gerektiğini öne sürdü. 2009-2018 yılları arasında FED başkanlığı yapan Dudley, mevcut sıkı para politikasının ekonomik zarar potansiyelini artırdığına dikkat çekti. FED’in faiz oranlarını nötr bir seviyeye getirmek için acilen adım atması gerektiğini belirtti.

Dudley, mevcut efektif federal fon oranının %5.3 olduğunu ve faiz oranlarının %3 veya altına çekilmesinin gerekebileceğini ifade etti. FED’in genellikle ekonomik şoklara yanıt vermek için düzenli toplantılar dışında bu tür bir faiz indirimi yapmasının zor olduğunu kabul eden Dudley, yaklaşan 17-18 Eylül toplantısında 25 veya 50 baz puanlık bir indirim olabileceğini öngördü.

Dudley, piyasa katılımcılarını artan oynaklığa hazırlıklı olmaları konusunda uyararak, para politikasındaki belirsizliğin aylarca yüksek kalabileceğini söyledi.

Bu bilgi yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.