Eşiyle düet yaptı

Geçtiğimiz günlerde yeni şarkısı “Sonbaharda Sevmeye Sözün Var’’ı yayınlayan Aslı Gökyokuş bu kez eşi Erdal Yıldırım ile düet yaptığı bir şarkı ile karşımıza çıkıyor.14 Haziran’da kendi şirketleri Yaz Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yayınlanan EP’nin çıkış şarkısı Aslı Gökyokuş ve Erdal Yıldırım’ın birlikte seslendirdiği “Sabır Yok”. Söz ve Müziği Erdal Yıldırım, düzenlemesi Selim Öztunç’a ait olan şarkının video klibini ise ünlü sinema yönetmeni Derviş Zaim çekti. Klip aynı zamanda ünlü yönetmenin ilk video klibi olma özelliğini de taşıyor. Aslı Gökyokuş ve Erdal Yıldırım’a Haliç’te bir kayıkta yer aldıkları klipte fonda eşsiz İstanbul manzarası eşlik ediyor.