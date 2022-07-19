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Gecce Magazin Haberleri

Eşinin imdadına eşi Selçuk İnan yetişti!

Selçuk İnan önceki gün eşi Cemre İnan ile birlikte Bodrum'da bir plajda görüntülendi. Bir ara yerinden kalkan Cemre İnan'ın pareosu bikinisiyle takılınca yardımına eşi yetişti.

Eşinin imdadına eşi Selçuk İnan yetişti!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-07-2022 13:16

Selçuk İnan, tatil sezonunu eşi Cemre İnan ile birlikte Bodrum'da açtı.  37 yaşındaki eski milli futbolcu, geçtiğimiz gün eşiyle birlikte bir plajda görüntülendi.

 

BİRBİRLERİNE SARILDILAR

İnan çifti, gün boyunca güneşin ve denizin keyfini çıkardı. Bir ara romantik anlar yaşayan çift, şezlongda birbirlerine sarıldı.

Sıcaktan bunalan Cemre İnan, eşiyle birlikte kendilerini serin sulara bıraktı. İkili, bir süre yüzdükten sonra kurulanmak için iskeleye çıktı.

Güneşlendikten sonra yerinden kalkan Cemre İnan'ın, pareosu bikinisiyle takılınca imdadına eşi yetişti.

Eşine yardım eden Selçuk İnan'ın o anları, objektiflere yansıdı. (KAYNAK: haberturk.com)

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