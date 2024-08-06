Erken Emeklilik Hayali Kuranlara SGK’dan MÜJDELİ HABER Geldi!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), erken emeklilik hayali kuranlar için yeni borçlanma yöntemleri sunarak emeklilik prim günlerini tamamlamak için önemli fırsatlar sunuyor. Doğum ve askerlik borçlanması gibi yöntemlerle, emeklilik primlerinizi 100-150 bin TL arasında artırmak mümkün hale geliyor.

Borçlanma Yöntemleri ile Prim Günlerinizi Tamamlayın

Emeklilik prim günü eksik olanlar, SGK’ya hizmet borçlanması yaparak eksik günlerini tamamlayabiliyor. En bilinen borçlanma yöntemleri arasında askerlik ve doğum borçlanmaları yer alıyor. Ayrıca, memurlar için aylıksız izin süreleri, doktora ve uzmanlık eğitim süreleri, avukatlık staj süreleri, grev ve lokavtta geçen süreler ile hekimlerin fahri asistanlık süreleri için de borçlanma yapılabiliyor.

Borçlanma Nasıl Yapılır?

SGK’ya yapılan hizmet borçlanmalarında prime esas kazanç tutarı, kişilerin tercihlerine bağlı olarak belirleniyor. Bu tutar, brüt asgari ücret ile 7,5 katı arasında değişiyor ve prim tutarı, belirlenen kazancın yüzde 32’si üzerinden hesaplanıyor. 2024 yılı itibarıyla askerlik borçlanması için ödenmesi gereken prim tutarı, bir gün için en az 213,36 TL, en fazla ise 1.600,20 TL olarak belirlenmiş durumda. Örneğin, 18 ay askerlik yapmış bir kişi bu süreyi borçlanmak istediğinde, en düşük kazanç üzerinden toplamda 115.214,40 TL ödeme yapmak zorunda kalacak.

Doğum Borçlanması

Kadınlar, doğum sonrası 2 yaşına kadar olan süreyi borçlanabilecekler. Üç çocuk sahibi olan biri, her çocuk için 2 yıl olmak üzere toplamda 6 yıl borçlanma yapabilir. 2024 yılında bir çocuk için doğum borçlanması yapmanın maliyeti 153.619,20 TL’yi aşıyor.

Vergi İndirimi Hakkı

SGK’ya yapılan borçlanmalar, gelir vergisi matrahından indirilebilir. Askerlik ve doğum borçlanmaları dahil tüm hizmet borçlanmalarında ödenen primler, gelir vergisi matrahından düşürülebilir. Bu vergi indirimi hakkından yararlanmak için borçlanmanın sigortalı olarak çalışırken yapılması gerekiyor. Ödeme belgesinin işyerine teslim edilmesi durumunda, ödeme tutarının tamamı kazançtan düşürülür.