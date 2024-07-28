ERKEN EMEKLİ olmak isteyenlere bugün duyuru geldi! Artık erken emekli olmak için şartlar değişti!

ERKEN EMEKLİ olmak isteyenlere bugün duyuru geldi! Artık erken emekli olmak için şartlar değişti!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-07-2024 20:18

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), son dönemde yaptığı düzenlemelerle, hastalıkları nedeniyle iş gücünde ciddi kayıplar yaşayan vatandaşlar için erken emeklilik fırsatları sunuyor. Yeni yayımlanan listeye göre, belirli sağlık sorunlarına sahip bireyler, belirli koşulları yerine getirdiklerinde emekli olabilecekler. Peki, bu erken emeklilik fırsatından yararlanmak için hangi şartlar gerekiyor ve hangi hastalıklar kabul ediliyor?

İş Gücünde Önemli Bir Kayıp Olmalı

Erken emeklilik hakkından yararlanabilmek için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. İlk olarak, hastalığın iş gücündeki etkisinin %60 ve üzerinde olması gerektiği belirtiliyor. Bu, kişinin sağlık sorununun iş gücünde önemli bir kayba neden olması gerektiği anlamına geliyor. Yani, sağlık sorunu nedeniyle iş yapma kapasitesinin ciddi şekilde azalması gerekiyor.

Sigortalılık Süresi ve Prim Ödemesi

Erken emeklilik için diğer önemli kriterler ise en az 10 yıl sigortalı çalışma süresi ve 1800 gün prim ödemesi yapılmış olması. Bu iki şart, erken emeklilik hakkını elde etmek isteyen kişilerin karşılaması gereken temel kriterler arasında yer alıyor. Sigortalılık süresi ve prim ödemesi, çalışanın iş hayatında geçirdiği süreyi ve SGK'ya yapılan prim ödemelerinin toplamını ifade ediyor.

Sağlık Sorunu Tespiti

Sosyal Güvenlik Kurumu, erken emeklilik talebinde bulunan kişilerin sağlık durumlarını değerlendirmek üzere detaylı bir tıbbi rapor talep ediyor. Sağlık raporunda, hastalığın iş gücünde ne kadar kayba neden olduğu açıkça belirtilmeli. Bu rapor, erken emeklilik başvurusu sırasında SGK tarafından dikkate alınacak en önemli belgelerden biri olarak kabul ediliyor. Bu nedenle, raporun doğru ve eksiksiz olması büyük önem taşıyor.

Kabul Edilen Hastalıklar

Erken emeklilik kapsamında SGK tarafından kabul edilen hastalıklar belirli sınırlamalara tabi. İşte SGK’nın erken emeklilik kapsamında kabul ettiği hastalıklar:

  • Kanser
  • Epilepsi
  • Parkinson hastalığı
  • Beyin tümörleri
  • Behçet hastalığı
  • Organ nakli (kemik iliği hariç)
  • AIDS
  • Tüberküloz
  • Siroz
  • Zeka geriliği
  • Şizofreni
  • Bipolar bozukluk
  • Multipl skleroz (MS)
  • Serebral palsi
  • Felç
  • Uzuv kayıpları
  • Demans
  • Görme kaybı

SGK'nın yaptığı bu düzenlemeler, sağlık sorunları nedeniyle iş gücünde ciddi kayıplar yaşayan vatandaşlar için önemli bir destek sunuyor. Erken emeklilik hakkından yararlanmak isteyen bireylerin, %60 ve üzeri iş gücü kaybı, en az 10 yıl sigortalı çalışma süresi ve 1800 gün prim ödemesi gibi şartları yerine getirmeleri gerekiyor. Ayrıca, detaylı ve doğru bir tıbbi rapor sunulması da başvurunun kabul edilmesi açısından büyük önem taşıyor. Bu düzenlemeler, emeklilik sürecini kolaylaştırarak, sağlık sorunları yaşayan bireylerin hayat kalitesini artırmayı hedefliyor.

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