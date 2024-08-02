Erdoğan'dan Yılın Atama Kararları: Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın Görev Süresi Uzatıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi bir yıl uzatıldı. Ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereğince, 30 Ağustos 2024'ten itibaren Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 16 general, 7 amiral ve 77 albay bir üst rütbeye terfi etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına Ayberk Özerş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda ise İş Müfettişliğine Ahmet Erdaş atandı. Ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Yazar ile Orman Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcıları Zekeriya Nane ve Recep Ateş ile Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici görevden alındı.