Erdoğan ve Somali Cumhurbaşkanı Mahmud’dan İkili İlişkiler ve İşbirliği Üzerine Telefon Görüşmesi Gerçekleşti

Erdoğan ve Somali Cumhurbaşkanı Mahmud’dan İkili İlişkiler ve İşbirliği Üzerine Telefon Görüşmesi Gerçekleşti
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Yayın Tarihi : 29-07-2024 22:42

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile Somali arasındaki ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Somali’nin toprak bütünlüğü ve birliğine verdiği önemi vurgularken, Somali'nin terörle mücadelesine desteğin süreceğini belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin Somali ile Etiyopya arasındaki ihtilafın çözümüne yönelik arabuluculuk çabalarını yoğun bir şekilde sürdüreceğini ifade etti.

İki ülke arasındaki enerji ve savunma alanlarındaki işbirliğinin artarak devam edeceğini de kaydeden Erdoğan, TSK'nın Somali görevlendirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin TBMM tarafından kabul edildiğini hatırlattı.

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