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Erdoğan Talimat Verdi! OVP Emekli Maaşlarını Arttırdı! Yüzde 38+7 Zam Oranı Bayram Ettirdi

Emekli maaş zammı konusunda son dakika gelişmeler mevcut.

Erdoğan Talimat Verdi! OVP Emekli Maaşlarını Arttırdı! Yüzde 38+7 Zam Oranı Bayram Ettirdi
YAŞAM
Yayın Tarihi : 08-09-2023 12:54

Orta Vadeli Program'da enflasyon oranları herkesi şaşırttı. Erdoğan'ın açıklamasını yaptığı OVP tahminleri sonrasında emekli ve memur maaş zam hesaplamaları sıfırlandı. Buna göre yeni maaş hesaplamalarında zam oranı yüzde 63'e ulaştı. Emekliye Merkez Bankası'nın açıkladığı zam oranına ilave zam eklenecek. İşte yeni emekli maaşı açıklamaları...

Ağustos ayında TBMM'nin tatile girmesi emeklilere yapılması planlanan zam oranını da askıya almış oldu. Emeklinin memura yapılan seyyanen zam konusunda beklentileri de Ekim ayına kaldı. Ancak emekli maaş zammı son dakika gelişmeler mevcut. Emekliye yapılması planlanan zamlar konusunda OVP gelişmelerinde emekliyi enflasyona ilave zamlar bekleyecek. Bunun için belirleyici olan 6 aylık enflasyon farkının üzerine eklenecek olan zam oranları da OVP hesaplamalarınca olacak. 

OVP enflasyon tahminleri açıklandı Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminleri yüzde 62 olarak açıklanırken, OVP'ye bu rakam 65 olarak açıklandı. 5 puan da refah payı eklemesi ile birlikte emekli maaş formüllerinde zam oranları arttı. 6 aylık enflasyon beklentisi de yüzde 37.76'ya çıkarken, SSK, Bağ-Kur emeklisi yüzde 37.76 zammı garantileyip üzerine refah payı ile birlikte yüzde 45 zam yapılacağı ön görülüyor.  Memur için de bu rakam yüzde 49.46 olarak belirlenmesi planlanıyor. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ekim ayında emekli iin cepleri dolduracak hummalı bir çalışma sergileyeceklerini açıklamış ve Bakanlıklara da talimatı geçmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı ortak çalışmaları ile birlikte enflasyon rakamlarına ilave zamları hesaplanacak. Enflasyonda geçici bir yükselişin söz konusu olduğu açıklaması sonrasında yıl sonu TÜFE'nin yüzde 65 olarak belirleneceği de ön görülüyor. 

OVP YÜZDE 37.76 AÇIKLADI

OVP'nin yıl sonu tahminlerine göre YÜZDE 37.76 oranında enflasyon rakamı oluşturuldu. Temmuz-Ağustos artışı yüzde 19.44 olduğu TÜİK tarafından belirlenirken,bu oranlara ek ilave zam meclis tarafından onay alacak.

SON HESAPLAMALARA GÖRE EMEKLİ MAAŞI

7 bin 900 lira olan emekli aylığı 10 bin 883 lira, 8 bin 200 lira olan emekli aylığı 11 bin 434 lira, 9 bin lira alan 12 bin 398 lira, 9 bin 400 lira alan da 12 bin 949 lira olarak onay alacağı belirtiliyor. Ocak ayında kademeli zammın devreye gireceği belirlenirken, bu kapsamda en düşük emekli maaşına yapılacak olan zam oranının daha fazla olacağı da biliniyor. 

KADEMELİ ZAM NASIL İŞLEYECEK

Devreye sokulması beklenen emekliye kademeli zam işleyişinde de yüksek maaş alanlara daha az, düşük maaş alanlara dahi yüksek zam yapılacak.  7 bin 500-10 bin, 10 bin-15 bin, 15 bin-20 bin ve 20 bin üzerine kademeli olarak düzenlenecek

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