Erdal Beşikçioğlu efsane role geri döndü! İşte ilk kare...

Türk televizyon tarihine damga vuran Behzat Ç. karakteri, yıllar sonra yeniden izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. BluTV'nin fenomen dizisi Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi, yeni sezon için Ankara Etimesgut’ta sete çıktı.

Hayranlarının büyük bir merakla beklediği dizinin çekimleri geçtiğimiz cumartesi günü başladı. Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nun mesai saatleri dışında rol aldığı dizi, Ankara sokaklarında yeniden hayat buluyor.

BluTV, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Müjdemizi isteriz. Amirim sete çıktı. Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi yeni sezonuyla geliyor!" sözleriyle müjdeyi verdi. Efsane dizinin yeni sezonunun ne zaman yayınlanacağı ise şimdiden büyük bir merak konusu!