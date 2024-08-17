EPDK'dan Yeni Düzenleme: Elektrik Piyasası Lisans Devri İçin Onay Şartı Geldi!

EPDK'dan Yeni Düzenleme: Elektrik Piyasası Lisans Devri İçin Onay Şartı Geldi!
EKONOMİ
Yayın Tarihi : 17-08-2024 14:53

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği'nde önemli bir değişikliğe imza attı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan "Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile ön lisans devri süreçlerinde yeni kurallar getirildi.

Yapılan düzenlemeye göre, lisans sahibi şirketlerin ortaklık yapısındaki değişikliklerin EPDK onayına tabi olacağı kararlaştırıldı. Özellikle Yönetmeliğin 57. maddesinde yapılan değişiklikle, (a), (b), (ç), (d), (f), (j) ve (k) bentleri dışındaki ön lisans devri işlemleri EPDK'dan onay alınmadan yapılamayacak. Onay almadan gerçekleştirilen devirlerde, ilgili ön lisanslar iptal edilecek.

Bu önemli düzenleme, enerji piyasasında faaliyet gösteren şirketlerin lisans devri süreçlerinde daha sıkı bir denetim mekanizması anlamına geliyor. Yönetmelik değişikliği, yayım tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi ve sektörde yeni bir dönem başlatmış oldu.

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