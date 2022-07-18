Engin Hepileri-Beyza Şekerci çifti oğullarıyla denizde böyle eğlendi!

Son olarak dijital platformda yayınlanan 'Orta Kafa Aşk' dizisinde rol alan Engin Hepileri, kendisi gibi oyuncu olan eşi Beyza Şekerci ve oğlu Can ile önceki gün Çeşme'de objektiflere yakalandı.

Denizin için oğullarıyla oyunlar oynayan ikili plajın ilgi odağı oldu.

44 yaşındaki oyuncu, bir ara eşi ile suda birbirlerine sarılarak şakalaştı. Oğulları Can da bu durumu komik bulunca Şekerci, birkaç kez eşini denize itip düşürdü. Oyuncu çift, bir süre sonra da oğullarını kucaklayıp, sallayarak eğlendile

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