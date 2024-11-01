Engin Altan Düzyatan’ın hüzünlü anları: "Odama çıkamıyorum..."

22 Kasım’da vizyona girecek olan Dünya Varmış filminin başrol oyuncularından Engin Altan Düzyatan, filmin tanıtım gecesinde zor anlar yaşadı. Karaköy'de düzenlenen etkinlikte, vefat eden köpeği Hektor ile ilgili sorular karşısında duygularına hakim olamayan ünlü oyuncu, içten açıklamalarda bulundu.

Dünya Varmış filminin tanıtım fragmanı için bir araya gelinen gecede Hektor sorulduğunda, Engin Altan Düzyatan, “Çok güzel bir yol arkadaşıydı, süper zarifti, çok beyefendiydi ve ailem tarafından çok sevildi,” diyerek duyduğu büyük sevgiyi dile getirdi.





Gözleri dolan Düzyatan “Odama çıkamıyorum. Çünkü benim odamda karşımda yatağı vardı. Orada yatardı, odama çıkamıyorum ama atlatacağım… Hayat bir şekilde devam ediyor. Elimizden geleni yapmış olduk ve en güzel vedayı gerçekleştirdik. Üzgünüm ağlatmayın beni…” diye konuştu.

Duygusal anlar yaşayan oyuncu, “Yeniden evcil hayvan sahiplenir misiniz?” sorusuna ise “Mutlaka yeni bir hayvan sahipleneceğim. Çocukluğumdan beri bir evcil hayvanım oldu. Ancak kısa sürede yapabileceğimi zannetmiyorum; biraz zaman tanımam gerek,” şeklinde yanıt verdi.