Engin Altan Düzyatan: Oyunculuk benim tutkum

Engin Altan Düzyatan (42), Birleşik Arap Emirlikleri’nde yayınlanan "The Kurator" dergisinin ramazan ilkbahar özel sayısının kapağında yer aldı. Samimi açıklamalarda bulunan Düzyatan, hakkında bilinmeyenleri de anlattı.Engin Altan Düzyatan, "Oyunculuk benim işim, hobim ama en çok da tutkum. Oyuncu olarak, her projede farklı karakterleri kişiselleştiriyoruz, bu nedenle kendi benliğimizin farklı, hatta bazen bilinmeyen yönlerini ortaya çıkarıyoruz." dedi.Oyuncu, mesleğine dair, "Hayattaki her şey gibi, ünlü bir oyuncu olmanın da inişleri ve çıkışları var. Sanılanın aksine muazzam bir disiplin ve sabır gerektirir. Bazen herkesin sahip olduğu özgürlüğe sahip değiliz; hayatlarımız sınırlı. Yıldızlık ve beraberinde getirdiği liderliğin de bir sorumluluğu var. Eğer milyonlar sizi izliyorsa ve size rol model oluyorsa, o zaman büyük bir sorumluluğunuz var demektir." açıklamalarında bulundu.Düzyatan, ayrıca, "Gelecek olarak NFT’leri ve kriptoyu görüyorum." şeklinde de konuştu.