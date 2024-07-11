Engin Altan Düzyatan, "Milyoner Aile" ile dönüyor

Başarılı aktör Engin Altan Düzyatan, atv'nin yeni yarışma programı "Milyoner Aile" ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Her bölüme dört ailenin katılacağı bu heyecan dolu yarışmada, 500 bin TL ödülün sahibi olmak için kıyasıya bir rekabet yaşanacak.

"Milyoner Aile" yarışmasında kaybetmek yok! Yarışmacılar, cevapları içinde olan 14 soruya doğru ve hızlı yanıt vererek ödüllerini katlayacak ve milyonlara ulaşma şansı elde edecekler. Dört aile, dörder kişilik ekipler halinde yarışacak ve programa istedikleri akrabalarıyla katılabilecekler.

Engin Altan Düzyatan’ın sunumuyla ekranlara gelecek olan "Milyoner Aile", ailelerin birlikte yarışarak hem eğlenip hem de büyük ödüller kazanma fırsatı bulacakları bir program olacak. Ailece en hızlı ve doğru şekilde sorulara yanıt veren ekip, milyonerlik yolculuğunda öne geçecek.

Yarışma formatının getirdiği eğlence ve heyecan dolu anlar, izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunacak. Engin Altan Düzyatan'ın enerjik ve samimi sunumuyla daha da renkli hale gelecek olan "Milyoner Aile", atv ekranlarında izleyicilerle buluşmak için gün sayıyor.