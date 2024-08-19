Engellilere Büyük Vergi Avantajları: ÖTV Muafiyeti ve Emlak Vergisi İndirimi!

Yeni düzenlemelerle engelli bireyler için vergi avantajları genişletiliyor ve büyük tasarruf fırsatları sunuluyor. Yüzde 90 ve üzeri engellilik raporu olan vatandaşlar, motorlu taşıt alımlarında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetinden yararlanabiliyor. Ayrıca, Türkiye’de 200 metrekareye kadar olan meskenler için emlak vergisi muafiyeti uygulanıyor. Bu düzenleme, engelli bireyler ve aileleri için büyük bir rahatlama sağlıyor. Motorlu taşıtlar vergisi ve katma değer vergisinde de önemli indirimler mevcut.

Engelli vatandaşlar, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından onaylanmış raporlarla başvuru yaparak bu avantajlardan faydalanabiliyor. 2024 yılında 1. derece engelliler için yıllık vergi avantajı 24.000 TL’ye kadar çıkabiliyor. Başvurular, ilgili belgelerle yapıldıktan sonra değerlendirilip, uygun görülenler bu fırsatlardan yararlanmaya başlayabiliyor.