Engelli Vatandaşlara ÖTV'siz Araç Alma Hakkı Tartışması: Yeni Vergi Paketi Detayları

Türkiye'de engelli vatandaşlara sağlanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti konusu, gündemi sarsan bir tartışma başlattı. Yeni vergi paketi taslağında yer alan düzenlemeler, engellilere yönelik sağlanan bu avantajın tümden kaldırılmasını öngörüyor.

Araç alımında ÖTV muafiyeti sağlanması, engelli vatandaşların yaşam kalitesini artırmak ve sosyal hayata katılımlarını kolaylaştırmak amacıyla uzun yıllardır devam eden bir uygulama oldu. Ancak, yeni düzenlemeler kapsamında bu muafiyetin kaldırılması gündeme geldi. Vergi paketi taslağına göre, engellilere yönelik ÖTV'siz araç alma hakkı tamamen sona erdirilecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bu düzenlemeyle birlikte araç alımı için gelir durumuna göre destek sağlama yoluna gidecek. Çok yoksul olduğunu belgeleyen engelli vatandaşlara, nakit destek verilmesi planlanıyor. Ancak, bu destek karşılığında diğer sosyal yardımların kesilmesi söz konusu olacak. Bu durum, araç alarak yaşam kalitelerini artırmak isteyen yoksul engelliler için bir dezavantaj yaratacak.

Anadolu Engellileri Birleştirme Derneği (AEBD) Başkanı Burhan Gümrükçü, yapılan düzenlemeyi sert bir dille eleştirerek, "Bu açık bir şekilde engellinin ÖTV'siz araç alma hakkını yok etmektir. Savurganlığı bitirdiniz de bir tek engellinin aracı mı gözünüze battı?" şeklinde tepki gösterdi.

İki Alternatifli Yaklaşım: ÖTV'siz Araç Alma Hakkının Sınırlandırılması

Sözcü gazetesinin haberine göre, iktidarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunacağı vergi paketi taslağında engellilere yönelik ÖTV'siz araç alma hakkının sınırlandırılması için iki farklı madde öneriliyor:

Birinci Alternatif: Engelli araç alma hakkının süresinin 10 yıldan 1 yıla indirilmesi, engellinin vefatından sonra araç üzerinden tüm vergilerin mirasçılarından alınması, engelli araç limitinin belirlenmesinde yeniden değerleme oranının yarısının dikkate alınması gibi detaylar yer alıyor. İkinci Alternatif: Engellilere sağlanan ÖTV'siz araç alma hakkının tümden kaldırılması ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın gelir durumuna göre nakit destek sağlama yöntemine geçilmesi. Ancak bu destek alındığında diğer sosyal yardımların kesilmesiyle beraber, yoksul engellilerin araç sahibi olma şansı büyük ölçüde azalacak.

Bu düzenlemeler, engellilerin araç sahibi olma süreçlerinde önemli değişikliklere yol açabilir. Yapılacak son değerlendirmeler ve alınacak kararlar, Türkiye genelindeki engelli vatandaşların sosyal ve ekonomik hayatları üzerinde belirleyici olacak gibi görünüyor.