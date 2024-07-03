Enflasyonda Düşüş Başladı: Cevdet Yılmaz'ın Değerlendirmesi

Enflasyonda Düşüş Başladı: Cevdet Yılmaz'ın Değerlendirmesi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-07-2024 16:17

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye ekonomisi için önemli bir dönemeç olarak nitelendirdiği enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaştı. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, ülke genelinde enflasyonda belirgin bir düşüş eğiliminin başladığı vurgulandı.

Enflasyon Verileri ve Analiz

Yılmaz'ın açıklamalarına göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haziran ayında piyasa beklentilerinin altında, %1,64 oranında artış gösterdi. Bu artış, aylık enflasyonun hızının yavaşladığını ve yıllık enflasyonun bir önceki aya kıyasla 3,8 puan azalarak %71,60 düzeyine gerilediğini gösteriyor.

Çekirdek Enflasyon ve Ekonomik Eğilim

Çekirdek enflasyon göstergelerindeki gerileme, fiyat artışlarındaki genel eğilimin zayıfladığını işaret ediyor. Bu durum, ekonomik piyasalarda olumlu bir yönelim olarak değerlendiriliyor. Yılmaz, bu gelişmelerin toplumun her kesiminden vatandaşların ortak arzusu olan enflasyon sorununun çözülmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Gelecek Projeksiyon ve Hedefler

Yılmaz'ın vurguladığı temel hedef, vatandaşların en öncelikli meselesi olan enflasyonu asgari seviyeye düşürmek. Bu süreçte uygulanan para ve maliye politikalarının, dezenflasyon sürecine girmeyi sağladığı belirtildi. Ayrıca yapısal reformlarla desteklenen bu süreç, ekonomik büyüme, istihdam ve ihracat hedeflerinin korunmasını sağlayacak.

2026 Vizyonu ve Ekonomik Beklentiler

Yılmaz, kararlılıkla sürdürülen ekonomik program ve güçlü siyasi iradenin etkisiyle, enflasyondaki düşüş eğiliminin yılın ikinci yarısında hız kazanarak devam etmesini öngördüklerini belirtti. Uzun vadeli hedef olarak ise 2026 yılında enflasyonun tekrar tek haneli seviyelere düşürülmesi hedeflendiği açıklandı.

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