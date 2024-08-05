ENAG Temmuz Enflasyonunu Açıkladı: Konutta Büyük Artış!

ENAG Temmuz Enflasyonunu Açıkladı: Konutta Büyük Artış!
EKONOMİ
Yayın Tarihi : 05-08-2024 11:09

ENAG Temmuz Enflasyonunu Açıkladı: Konutta Büyük Artış!

Ekonomim... Akademisyenler ve ekonomistler tarafından bağımsız olarak oluşturulan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), Temmuz ayı enflasyon verilerini duyurdu. ENAG'a göre, Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Temmuz ayında yüzde 5,91 arttı. Son 12 aylık E-TÜFE artışı ise yüzde 100,88 olarak gerçekleşti. Haziran ayında yüzde 4,27 artış açıklayan ENAG, 12 aylık artışın yüzde 113,08 olduğunu belirtmişti.

Temmuz ayında en yüksek artış konut sektöründe yaşanırken, en düşük artış sağlık grubunda görüldü. İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi, bir önceki aya göre yüzde 4,21, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 1,04 oranında arttı. Yıllık artış perakendede yüzde 72,80, toptan eşyada yüzde 55,12 olarak kaydedildi. Bu veriler, yüksek enflasyonun etkilerini açıkça ortaya koyuyor.

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