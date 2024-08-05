En Yüksek Mevduat Faizi: Fibabank ve ING Öne Çıkıyor!

Güncel faiz oranlarına göre, en yüksek mevduat faizini sunan bankalar Fibabank ve ING oluyor. Fibabank’ın yüzde 52 faiz oranı ile 100 bin TL'nin 30 gün sonunda 103 bin 953 TL'ye çıkması beklenirken, ING'nin aynı faiz oranıyla bu tutar 103 bin 351 TL'ye ulaşıyor.

Diğer bankaların 100 bin TL mevduat için 30 gün vade ile sundukları faiz oranları ve vade sonu tutarları ise şu şekilde:

Fibabank : Yüzde 52 faiz, Vade Sonu Tutar: 103 bin 953 TL

: Yüzde 52 faiz, Vade Sonu Tutar: 103 bin 953 TL ING (Hoş Geldin Faizi) : Yüzde 52 faiz, Vade Sonu Tutar: 103 bin 351 TL

: Yüzde 52 faiz, Vade Sonu Tutar: 103 bin 351 TL Ziraat Bankası : Yüzde 43 faiz, Vade Sonu Tutar: 103 bin 260 TL

: Yüzde 43 faiz, Vade Sonu Tutar: 103 bin 260 TL TEB : Yüzde 42 faiz, Vade Sonu Tutar: 103 bin 396 TL

: Yüzde 42 faiz, Vade Sonu Tutar: 103 bin 396 TL DenizBank : Yüzde 40 faiz, Vade Sonu Tutar: 103 bin 32 TL

: Yüzde 40 faiz, Vade Sonu Tutar: 103 bin 32 TL İş Bankası : Yüzde 40 faiz, Vade Sonu Tutar: 103 bin 41 TL

: Yüzde 40 faiz, Vade Sonu Tutar: 103 bin 41 TL Garantİ : Yüzde 39,50 faiz, Vade Sonu Tutar: 103 bin 94 TL

: Yüzde 39,50 faiz, Vade Sonu Tutar: 103 bin 94 TL Akbank : Yüzde 38 faiz, Vade Sonu Tutar: 102 bin 881 TL

: Yüzde 38 faiz, Vade Sonu Tutar: 102 bin 881 TL Halkbank: Yüzde 30 faiz, Vade Sonu Tutar: 102 bin 459 TL

VakıfBank'ın tanışma faizi kampanyasında ise 32 gün vade ile yüzde 50 faiz oranı sunulmakta ve vade sonu tutar 104 bin 43 TL olmaktadır.