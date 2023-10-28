En ucuz ayçiçek yağı fiyatlarına PTT avm darbesi! Adrese teslim kargo bedava TMO tarım kredi, yudum 5 LT yağ fiyatları

2023 yılının son çeyreğinde dolar kurundaki hızlı yükseliş, birçok ürünün fiyatını etkiledi. Ancak ayçiçek yağı, bu fiyat artışlarının en fazla hissedildiği ürünlerden biri oldu. Bu kriz nedeniyle devlet tarafından fiyatlara müdahale edildi. Tarım Kredi Marketler devreye sokularak Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ayçiçek yağı fiyatlarını düşürdü. 5 litrelik teneke ayçiçek yağı en ucuz satış fiyatı 129 TL olarak belirlendi. PTT AVM üzerinden kapıya teslim olarak da satışlar başladı. PTT AVM üzerinden TMO ayçiçek yağı 5 litrelik teneke satış fiyatı 129 TL'ye ek olarak 11,50 TL kargo bedeliyle toplamda 140,50 TL olarak müşterilere sunuluyor.

Farklı markalara özel kargo bedava ayçiçek yağı satışları da yapılıyor. Komili Ayçiçek yağı 1 litrelik satış fiyatı 63,44 TL olarak belirlenirken, Yudum 6 litrelik ayçiçek yağı satış fiyatı ise kargo bedava 289,93 TL olarak açıklandı. Öte yandan, diğer markaların fiyatları da değişiklik gösteriyor.

Ayçiçek yağının fiyatlarının yükselmesinde etkili olan birkaç faktör bulunmaktadır. İlk olarak, dolar kurundaki dalgalanmaların fiyatlara etkisi büyük olmuştur. 2021 yılının son çeyreğinde dolar kurundaki hızlı yükseliş, ithal edilen malzemelerin maliyetini artırdı ve bu da fiyat artışlarına yol açtı.

Dolar kurunun düşmesine rağmen ayçiçek yağı fiyatlarında indirim beklenen seviyede gerçekleşmedi. Bunun nedeni, döviz kurlarının yanı sıra diğer maliyetlerin de etkili olmasıdır. Üretim maliyetlerindeki artışlar, fiyatları yukarı çekti ve bu da tüketicilere yansıdı.

Son olarak, uluslararası olaylar da fiyatların artmasında etkili oldu. Rusya ile Ukrayna arasında patlak veren savaş, tarım ürünlerinin fiyatlarını olumsuz yönde etkiledi. Bu tür olaylar, dünya genelinde gıda maddelerinin fiyatlarını artırabilir ve bu da Türkiye'yi etkileyebilir. Devlet, bu zorlu dönemde vatandaşlarını korumak amacıyla fiyat kontrolüne yönelik önlemler aldı. Tarım Kredi Marketler ve Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) gibi kuruluşlar, ayçiçek yağı fiyatlarını düşürerek tüketiciye destek sağladılar. Bu önlemler, tüketicilerin daha uygun fiyatlarla ayçiçek yağına ulaşmalarını sağladı. Ancak tüketiciler için dikkatli olmak ve fiyatları karşılaştırmak önemlidir. Çeşitli marketlerde farklı fiyatlarla satılan ayçiçek yağı, uygun fiyatlarla temin edilebilecek bir ürün haline gelmiştir. Ayrıca, kampanyaları ve indirimleri takip etmek de tasarruf sağlayabilir.