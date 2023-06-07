En baba Kurban Bayramı jesti Fiat'ta! 270.650 TL'ye Fiat Egea ÖTV'siz fiyatıyla satış patlamasına yol açacak

270.650 TL'ye Fiat Egea ÖTV'siz fiyatıyla satış patlamasına yol açacak. En baba Kurban Bayramı jesti geldi- Fiat, yeni kampanyasıyla araba sahibi olmak isteyenlere müjde veriyor. İtalyan otomotiv devi, bayram için hazırladığı özel fırsatlarla tüketicilerin yüzünü güldürecek. Gerçekleştirilen kampanyadan yararlanacak olanlar, belirli koşulları sağlamaları durumunda Özel Tüketim Vergisi'ni (ÖTV) ödemeden, 2023 model sıfır Fiat Egea'ya sahip olabilecekler. Yeni arabasıyla bayrama girmek isteyenler için müjdeli haber duyurusu yapıldı. Detaylar gecce.com.tr'de

ÖTV'siz Fiat Egea'nın Haziran 2023 Fiyat Listesi

Aşağıda, Haziran ayı itibarıyla geçerli olacak ÖTV'siz Fiat Egea fiyatları listelenmiştir:

Fiat Egea EASY 1.4 Fire 95 HP Donanım Paketi Satış Fiyatı: 270.650 TL

Fiat Egea EASY 1.3 M.Jet 95 HP Donanım Paketi Satış Fiyatı: 343.700 TL

Fiat Egea EASY 1.6 M.Jet 130 HP DCT Donanım Paketi Satış Fiyatı: 389.800 TL

Fiat Egea EASY 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Donanım Paketi Satış Fiyatı: 430.400 TL

ÖTV'siz Satış Fiyatlarıyla Fiat Egea Urban Donanım Paketi Haziran Ayı Listesi

Fiat Egea Urban donanım paketine sahip olmak isteyenler için Haziran ayında geçerli olacak ÖTV'siz satış fiyatları şu şekildedir:

Fiat Egea URBAN 1.3 M.Jet 95 HP Donanım Paketi Satış Fiyatı: 295.100 TL

Fiat Egea URBAN 1.3 M.Jet 95 HP Donanım Paketi Satış Fiyatı: 365.900 TL

Fiat Egea URBAN 1.6 M.Jet 130 HP Donanım Paketi Satış Fiyatı: 388.200 TL

Fiat Egea URBAN 1.6 M.Jet 130 HP DCT Donanım Paketi Satış Fiyatı: 412.000 TL

Fiat Egea URBAN 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Donanım Paketi Satış Fiyatı: 447.000 TL

Fiat Egea Lounge Donanım Paketi Haziran Ayı ÖTV'siz Satış Fiyatları

Fiat, Haziran ayında geçerli olacak ÖTV'siz satış fiyatlarıyla araç tutkunlarını sevindiriyor. Fiat Egea Lounge donanım paketine sahip olmak isteyenler için sunulan fiyatlar aşağıdaki gibidir:

Fiat Egea LOUNGE 1.4 Fire 95 HP Donanım Paketi Satış Fiyatı: 317.500 TL

Fiat Egea LOUNGE 1.3 M.Jet 95 HP Donanım Paketi Satış Fiyatı: 388.100 TL

Fiat Egea LOUNGE 1.6 M.Jet 130 HP DCT Donanım Paketi Satış Fiyatı: 434.300 TL

Fiat Egea LOUNGE 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Donanım Paketi Satış Fiyatı: 469.300 TL

Fiat Egea ÖTV İndirimli Araç Satışı Kime Verilecek?

Fiat, belirtilen satış fiyatlarının geçerlilik tarihleri ve koşulları hakkında açıklamalarda bulundu. Fiat tarafından yapılan açıklamaya göre, tavsiye edilen fiyatlar 02.06.2023-04.07.2023 tarihleri arasında geçerli olacaktır. Önemli bir detay ise araçların fiyatlarına ÖTV ve MTV'nin dahil olmadığı ve bu fiyatların yalnızca engellilik durumunu gösteren sağlık raporunu ibraz eden fatura sahiplerine yönelik uygulanacağıdır. ÖTV'siz araç fiyatlarından sadece engelli muafiyeti hakkına sahip olan bireyler yararlanabilecektir.

Fiat Egea'nın cazip fiyatlarıyla birbirinden donanımlı modellerine sahip olma fırsatını kaçırmayın. Hayalinizdeki arabaya uygun fiyatlarla sahip olmak için belirtilen tarihlerdeki kampanyadan faydalanabilirsiniz. Unutmayın, sınırlı bir süre için geçerli olan bu özel fırsatı kaçırmamak adına, gereken belgelerle birlikte yetkili satıcıya başvurmanız gerekmektedir.

Bu kampanya ile Fiat, araç tutkunlarına bütçe dostu bir seçenek sunarken, kaliteli ve güvenilir bir sürüş deneyimi sunmaya devam ediyor. Siz de Fiat Egea ailesine katılarak konforlu ve keyifli bir sürüş deneyimi yaşamak için bu özel kampanyayı değerlendirebilirsiniz.