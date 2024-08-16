Emlak Sektöründe Yeni Dönem: Kiralama ve Satışta Yeni Şartlar Başlıyor!

Emlak Sektöründe Yeni Dönem: Kiralama ve Satışta Yeni Şartlar Başlıyor!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-08-2024 00:24

Emlak sektöründe 1 Ocak 2025 itibarıyla önemli bir düzenleme devreye giriyor. Ev sahipleri, taşınmazlarını kiraya verirken ya da satışa sunarken belirli şartları yerine getirmek zorunda kalacak. Bu yeni düzenleme, taşınmazların tapu kayıtlarına özel işaretlemeler yapılmasını ve e-Devlet üzerinden yetkilendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesini içeriyor.

Emlak sahipleri artık e-Devlet üzerinden emlakçılara yetki verebilecek. Bu işlem, Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) aracılığıyla yapılacak. Emlakçılar, bu sistemde yer alabilmek için yetki belgesi almak zorunda olacaklar. Amaç, sahte ilanların önüne geçmek ve sektördeki güvenliği artırmak.

Yeni düzenleme, hem kiralık hem de satılık taşınmazlar için geçerli olacak; ancak bazı taşınmazlar (örneğin, günlük kiralık yerler, kat irtifakı tesis edilmemiş projeler) bu zorunluluktan muaf tutulacak. Tapu kaydına özel işaretlemeler yapılacak ve e-Devlet üzerinden yalnızca ev sahiplerinin ve birinci derece akrabalarının taşınmazları için yetki verebileceği belirtiliyor. Bu düzenleme, emlak ilanlarının daha düzenli ve güvenli hale gelmesini sağlayacak.

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