Emlak İlanlarına Sıkı Denetim: Sosyal Medya da Artık Mercek Altında!

Emlak İlanlarına Sıkı Denetim: Sosyal Medya da Artık Mercek Altında!
EKONOMİ
Yayın Tarihi : 17-08-2024 14:54

Türkiye Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, Ticaret Bakanlığı'nın "doğrulanmış ilan" düzenlemesiyle sosyal medya platformlarında yayımlanan gayrimenkul ilanlarının da denetime tabi olacağını duyurdu. Taylan, uygulamanın emlak ve otomotiv sektöründe tüketiciyi korumayı hedeflediğini ve fiyat manipülasyonlarının önüne geçeceğini belirtti.

Taylan, yeni düzenlemeyle yalnızca yetki belgesi bulunan emlak danışmanlarının ilan verebileceğini ve kayıt dışı çalışan emlakçılarla mücadele edileceğini söyledi. 2024 yılı sonunda Türkiye'de 90 bine yakın kayıtlı emlakçı olmasını beklediklerini ifade eden Taylan, sosyal medya platformlarının da denetleneceğini vurguladı.

Düzenlemenin sektördeki kayıt dışılığı azaltacağını belirten Taylan, ada ve parsel bilgilerine erişim gibi konularda sektördeki endişelerin yetkililere iletildiğini ve çalışmaların devam ettiğini söyledi.

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