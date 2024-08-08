Emine Ün Bodrum tatilinde dikkatleri üzerine çekti

Ünlü oyuncu Emine Ün, Bodrum tatiline hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz gün Bodrum Yalıkavak’ta görüntülenen Ün, fit fiziğiyle plajda tüm gözleri üzerine çekti.

Denizde Enerjik Anlar

Yakın arkadaşıyla birlikte denizin keyfini çıkaran Emine Ün, sıcak havanın tadını çıkardı. Sohbetin ardından balıklama şekilde kendini Bodrum’un serin sularına bırakan Ün, neşeli halleriyle dikkat çekti.

Telefonunu Elinden Düşürmedi

Deniz sefasının ardından plajda dinlenmeye çekilen Emine Ün, bir an olsun telefonunu elinden düşürmedi. Ünlü oyuncu, uzun süre telefon görüşmeleri yaparak tatiline devam etti. Emine Ün’ün rahat ve huzurlu halleri, Bodrum plajlarında ilgi odağı oldu