Emekliye Zamlı Maaş+3500 TL Ödeme Sabah Sabah Açıklandı!

Emekli maaş zammı sonrasında ek ödemeler daha fazla araştırılmaya başlandı. Emekli maaşının enflasyon karşısında ezildiği günümüzde emekli maaşına ek ödemeler sunan bankalar araştırması gündemde iken bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile son dakika açıklamalar yapıldı. Son dakika verilen onay ile birlikte emekli maaşına ek 3500 TL ödenecek. SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı emeklilerine ek ödemeler devam ediyor. Bankalar tarafında ay ay güncellenen rakamlar ile birlikte emeklinin yüzünü güldürecek gelişmeler yaşanıyor. Memura yapılan seyyanen zam beklentisi emekli için hayal olsa da bankalar duruma el attı. Cumhurbaşkanlığı ve SGK onaylı olarak emekliye maaşa ek ödeme Halk Bankası tarafından yapılacak.

Halk Bankası tarafından yapılan son dakika Açıklama ile birlikte kampanya dahil olan emekliye 3000 ile 7.000 TL arasında nakit fırsatı sunulacak. Milyonlarca emeklinin faydalanabileceği 3.500 TL Ek ödeme emeklinin IBAN numarasını yatacak. Temmuz ayının gelmesi ile birlikte milyonlarca emekli, emekli maaş zammı konusundaki gelişmeleri takip etmekteydi. Emekliye yapılan %25 zam sonrasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin seyyanen zam yapılması gerekliliği açıklaması emeklileri heyecanlandırmıştı. Tüm yaşanan gelişmelere rağmen emekli zammı %25 olarak kalmış ve seyyanen zam hayali suya düşmüştü. Emekliye bu kapsamda yeni destekler açıklanırken Halk Bankası tarafından maaşa ek ödeme onayı çıktı.

HALK BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU

Emekliye 3000-7 bin TL arası ödeme kamu Bankası tarafından açıklandı. Akla ilk gelen bankalardan Halkbank Geçtiğimiz günlerde emekli promosyon ödemesini güncelledi. Eylül ayı emekli parası da stabil olarak açıklanırken kampanya kapsamında SSK bağ-kur ve Emekli Sandığı emeklisine sadece başvuru ile birlikte 3.000 ile 7000 TL arasında ödeme yapılacak. Emekliye yapılacak olan bu ödeme geri dönüşümsüz sağlanacak. Bu kapsamda emekliye düşen tek şey ise emekli maaşını Halk Bankası'na taşımak olacak.

Anında hesaplarda

Emekliye yönelik Emekli promosyonu ödemeleri 2017 senesinden beri devam ediyor. Emekli promosyonu kapsamında 3.000 TL ile 7000 TL arasındaki ödeme emeklinin hesabına anında yatıyor. Emekli vatandaş Halkbank'a maaşlarını taşıması ve 3 yıl kalacağına dair tarif vermesi durumunda yukarıda bahsi geçen ödemelere ek olarak birçok avantajlı kampanyalardan da faydalanabiliyor.