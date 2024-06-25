EMEKLİYE ZAMLAR GELDİ! Memur ve Emekli Maaşlarına Yüzde 100 Üzerinde Zam Gelecek!

EMEKLİYE ZAMLAR GELDİ! Memur ve Emekli Maaşlarına Yüzde 100 Üzerinde Zam Gelecek!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-06-2024 00:54

Memur ve emekli maaşları, toplu sözleşme ve enflasyon verilerine göre belirlenmektedir. Mayıs ayında enflasyonun aylık %3,37 oranında gerçekleşmesiyle birlikte, memur ve emeklilerin maaş artış oranları da netleşmeye başladı. 5 aylık verilere göre, memur ve emeklisinin maaşında %17,38'lik bir artış kesinleşti. Bu oran, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 3 Temmuz'da açıklayacağı haziran ayı enflasyon verileri ile güncellenecektir.

5 Aylık Verilerle Netleşen Zam Oranları

Mayıs ayında enflasyonun aylık %3,37 olmasıyla birlikte, memur ve emeklisinin 5 aylık enflasyona göre zam oranı %17,38 olarak belirlendi. Bu veriler, haziran ayı enflasyon verileri eklendiğinde daha da netlik kazanacaktır. Haziran ayı verilerinin açıklanmasıyla birlikte, memur ve memur emeklilerinin maaş zamları için daha kesin oranlar ortaya çıkacaktır.

SSK ve Bağ-Kur Emeklileri İçin Zam Oranları

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranları, TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) verilerine göre belirlenmektedir. 5 aylık artışa göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zammı %22,72 olarak hesaplanmıştır. Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla bu oran da güncellenecektir. Beklentiler, 6 aylık verilere göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının %25 ila %26 arasında olacağı yönündedir.

Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş'ın Değerlendirmeleri

TRT Haber'de memur ve emeklilerin maaş zamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, memur ve emeklilerin temmuz ayında alacakları maaş artışlarının %20 ila %21 arasında olmasının beklendiğini ifade etti. Karakaş, toplu sözleşme ile enflasyon farkının göz önünde bulundurulduğunda, haziran enflasyon verilerinin de eklenmesiyle bu oranların netleşeceğini belirtti.

Zam Oranlarının Belirlenmesinde Etkili Faktörler

Memur ve emekli maaşlarındaki zam oranlarının belirlenmesinde toplu sözleşme hükümleri ve enflasyon farkı önemli rol oynamaktadır. Bu doğrultuda, her yılın ilk ve ikinci yarısında enflasyon verileri dikkatle takip edilmekte ve maaş artış oranları buna göre hesaplanmaktadır. Özellikle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zamlarında TÜFE verileri belirleyici olmaktadır.

Temmuz Ayı Zam Beklentileri

Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, memur ve emekli maaşlarında net artış oranları belli olacaktır. Memur ve memur emeklilerinin maaş artışının %20 ila %21 arasında olması beklenirken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının %25 ila %26 arasında olacağı tahmin edilmektedir. Bu beklentiler, Merkez Bankası'nın beklenti anketleri ve haziran ayındaki genel ekonomik gidişat göz önünde bulundurularak yapılmaktadır.

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