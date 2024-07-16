Emekliye Zam Müjdesi: En Düşük Emekli Maaşı Artıyor!

Enflasyon oranında kök aylıklara yapılan zam sonrasında milyonlarca emekli için sevindirici bir gelişme yaşandı. Emeklilerin maaşlarında %0 zam alanların mağduriyetini gidermek amacıyla en düşük emekli maaşı yükseltildi. Yaklaşık 3,7 milyon emeklinin yararlanacağı emekli maaşı zammı için kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Oldu?

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, çalışmalarının ardından en düşük emekli maaşının 10 bin TL'den 12 bin 500 TL'ye çıkarılacağını açıkladı. Bu artış, en düşük emekli maaşı alanların gelirinde önemli bir iyileşme sağlayacak ve emeklilerin yaşam standartlarını artıracaktır.

En Düşük Emekli Maaşı Ne Zaman Verilecek?

Emeklilere yapılacak zam öncelikle komisyona sunulacak. Komisyon tarafından incelendikten sonra, TBMM Genel Kurulu'nda tartışılacak ve yapılacak oylama sonucu kanunlaşarak yürürlüğe girecek. Bu süreç, emeklilerin zamlı maaşlarını alabilmesi için gerekli adımları oluşturacaktır.

3,7 Milyon Emekli Etkilenecek

Abdullah Güler, düzenlemeden etkilenecek emekli sayısının 3 milyon 703 bin 788 kişi olduğunu belirtti. Bu düzenleme ile 3,7 milyon emekli, maaşlarında yapılacak artıştan faydalanacak ve ekonomik olarak rahatlayacak.

Bütçeye Maliyeti 33 Milyar 200 Milyon TL

Emekli aylıklarındaki bu artışın 6 aylık süreçte bütçeye maliyetinin ise 33 milyar 200 milyon TL olacağını açıkladı. Bu maliyet, devletin emeklilere verdiği önemi ve desteği gösteren önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.