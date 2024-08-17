EMEKLİYE ZAM! Maaşlar Tekrar Hesaplanacak! Ne Kadar Zam Gelecek?

EMEKLİYE ZAM! Maaşlar Tekrar Hesaplanacak! Ne Kadar Zam Gelecek?
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-08-2024 09:57

Türkiye'de emeklilerin maaşlarına yapılacak zam oranlarına dair yeni hesaplamalar gündeme oturdu. 16 milyon emekliye yapılan maaş ödemelerinin, ekonomik bozulmalar nedeniyle tatmin edici zamlarla desteklenmediği belirtilirken, emekliler umutlarını Ocak 2025 dönemine çevirdi.

Merkez Bankası’ndan Enflasyon Açıklaması

Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini %38 olarak duyursa da piyasalarda ve vatandaşlar arasında enflasyonun daha yüksek olacağı beklentisi hâkim. Piyasa katılımcıları anketine göre, yıl sonu enflasyon oranının %43,31 olacağı öngörülüyor. Bu tahminler, emekli maaş zamlarının hesaplanmasında kritik rol oynuyor.

Ocak 2025 Zam Oranı Ne Olacak?

Emekli maaş zamları, TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarına göre belirleniyor. Ocak 2025’te, 2024 yılının ikinci yarısına ait enflasyon verileri baz alınarak zam yapılacak. Merkez Bankası'nın tahmini doğru çıkarsa, emekli maaşlarına %18,58 oranında bir artış yapılması bekleniyor. Ancak bu zam oranı, yıl sonu enflasyon oranının %43,31 olarak gerçekleşmesine bağlı.

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