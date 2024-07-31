EMEKLİYE ZAM, Emekli Promosyonları da Arttı! Bankalar Yarış İçinde ve Yüksek Promosyon Ödenecek

EMEKLİYE ZAM, Emekli Promosyonları da Arttı! Bankalar Yarış İçinde ve Yüksek Promosyon Ödenecek
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 31-07-2024 09:54

Emeklilere maaş zamlarıyla birlikte banka promosyonları da güncelleniyor. Son maaş artışları, emekliler için ödenen promosyon tutarlarında önemli bir artışa yol açtı. Şu anda bazı özel bankalar, emeklilere 18.000 TL’ye kadar promosyon ödemesi yapabiliyor.

Banka Promosyonlarında Büyük Artış

Muhasebeci ve ekonomist Muhammet Bayram, maaş artış dönemlerinde promosyon güncellemelerinin yapıldığını belirtti. Cumhurbaşkanı’nın talimatıyla kamu bankalarının promosyonlarını 8.000 TL’den 12.000 TL’ye çıkardığını ve özel bankaların da bu artışı takip ederek promosyonlarını yükselttiğini ifade etti. Bayram, emeklilerin bankalarla pazarlık yaparak daha yüksek promosyon alabileceklerini vurguladı.

Özel Bankalarda Promosyon Fırsatları

Özel bankalar, promosyon ödemelerini 18.000 TL’ye kadar çıkardı. Emekliler, bankaya giderek pazarlık yapabilir ve daha yüksek promosyonlar elde edebilirler. Bankanın diğer ürünlerini kullanmak da promosyon anlaşmalarını olumlu etkileyebilir.

Pazarlık İmkanları ve Stratejiler

Emekliler, banka promosyonlarını artırmak için çeşitli yöntemler kullanabilirler. Kredi kartı veya diğer bankacılık ürünlerini kullanarak pazarlık yapabilir ve promosyon tutarını artırabilirler. Bu durumda, krediyi veya diğer ürünleri başka bir bankaya devrederek promosyon tutarını maksimum seviyeye çıkarabilirler.

Emeklilere sağlanan bu fırsatlar, bankalar arasındaki rekabeti de kızıştırıyor ve emeklilerin yüzünü güldürüyor.

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