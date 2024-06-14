EMEKLİYE YÜZDE 100 ZAM! Emekli Maaşlarında Artış ve Zam Oranları Açıklandı!

Temmuz ayı yaklaşırken emeklilerin merakla beklediği zam oranları da netleşmeye başladı. Özellikle SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yapılacak zamlar, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Merkez Bankası’nın enflasyon verileri ışığında şekilleniyor. Geçtiğimiz günlerde açıklanan enflasyon tahminleri, emekli maaşlarına yapılacak zammın ipuçlarını veriyor. Peki, bu yıl Temmuz ayında emekli maaşları ne kadar artacak? SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranı ne olacak? Bu soruların yanıtları ve daha fazlası yazımızda.

Temmuz Ayı Emekli Zammı: Enflasyon ve Beklentiler

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın ilk dört ayına ait enflasyon verilerini açıkladı. Bu veriler, Temmuz ayında yapılacak zamlar için önemli bir gösterge. Merkez Bankası’nın piyasa katılımcı anketi sonuçları da emeklilerin zam beklentilerini şekillendiriyor. Anket sonuçlarına göre, Temmuz ayında emekli maaşlarına beklenen zam oranı yüzde 25 olarak öngörülüyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri doğrudan enflasyon oranında zam alacağı için bu yüzde 25'lik beklenti oldukça önemli.

Bu yıl ayrıca, emeklilere refah payı adı altında ek bir zam daha yapılması bekleniyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) uzmanlarının yaptığı hesaplamalara göre, bu yıl refah payı yüzde 5 olarak öngörülüyor. Böylece, Temmuz ayında emeklilerin maaşlarına yapılacak toplam zam oranı yüzde 30’a ulaşacak.