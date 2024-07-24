EMEKLİYE YENİ ZAM: Refah payı ve Kök maaş zammı bekleyen emeklilere müjde, Maaşlar yükseldi!

Emekli maaşlarına yapılacak zamlar her zaman büyük bir ilgiyle beklenir. Temmuz 2024'te emekli ve memur maaşlarına yapılan zamların ardından, milyonlarca emekli yeni maaşlarını almaya başladı. Ancak gözler şimdi Ocak 2025'te yapılacak zamlara çevrildi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın son tahminleri ve piyasadaki beklentiler, emeklilerin alacakları zam oranlarına dair önemli ipuçları sunuyor. Peki, Ocak 2025'te SGK, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ne kadar zam alacak?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın yayınladığı piyasa katılımcı anketine göre yıl sonu enflasyon beklentisi %42.95 olarak güncellendi. Bu tahmin, emeklilerin Ocak 2025'te alacakları zam oranlarını da doğrudan etkileyebilir. Şu an için enflasyon tahminlerine göre emeklilere verilecek enflasyon zammı %14.60 olarak öngörülüyor. Ancak kesin oranlar, 3 Ocak 2025 tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak enflasyon verileriyle netlik kazanacak.

Temmuz 2024 Zamları ve Beklentiler

Geçtiğimiz Temmuz ayında milyonlarca emekli ve memurun maaşları güncellendi. Bu güncellemeyle birlikte yeni zamlı maaşlar hesaplara yatmaya başladı. Ancak emeklilerin refah payı beklentisi hala gündemde. Birçok sosyal güvenlik uzmanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önümüzdeki günlerde yeni zam oranlarını açıklayabileceğini öne sürüyor. Henüz bu konuda resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, emeklilerin talepleri ve beklentileri devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrıda bulunan emekliler, geçim sıkıntısı yaşadıklarını belirterek refah payı talep ediyor. Temmuz ayında yapılan düzenlemeyle en düşük emekli maaşı 10.000 TL’den 12.500 TL’ye yükseltilmişti. Şimdi ise kök maaşlara refah payı eklenmesi talep ediliyor. Bu talepler doğrultusunda emeklilere yapılacak zam oranları büyük bir merakla bekleniyor.

Merkez Bankası'nın Enflasyon Tahminleri

Merkez Bankası’nın piyasa katılımcı anketi sonuçlarına göre yılsonu enflasyon beklentisi %42.95 olarak güncellendi. Bu tahminler, emeklilerin Ocak 2025'te alacakları zam oranlarının belirlenmesinde önemli bir rol oynuyor. Eğer bu tahminler doğru çıkarsa, emeklilere verilecek enflasyon zammı %14.60 olacak. Ancak bu rakamlar şu an için sadece tahmin niteliğinde. Kesin oranlar, 3 Ocak 2025 tarihinde açıklanacak olan enflasyon verileriyle belirlenecek.

Refah Payı Zammı Olacak mı?

Refah payı zammı, emekliler için önemli bir beklenti. Geçtiğimiz Temmuz ayında yapılan maaş güncellemeleri, emeklilerin refah payı taleplerini karşılamamıştı. Bu nedenle emekliler, Ocak 2025’te yapılacak zamlarla birlikte refah payı zammının da verilmesini istiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bu konuda birçok çağrı yapıldı. Emekliler, geçim sıkıntısı yaşadıklarını belirterek refah payı talebinde bulunuyor. Ancak bu konuda henüz resmi bir açıklama yapılmış değil.